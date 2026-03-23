Compra una Rolls-Royce e scopre che non può sedersi dietro

Anche il lusso scricchiola: un bullone fa "clac" e Cullinan lancia l’allarme, vietati sedili posteriori e bagagliaio (fino a maggio)

Rolls‑Royce, la Casa che ti vende la quiete assoluta su quattro ruote, ha scoperto che su 102 Cullinan prodotti dal 2019 in poi un bullone del sistema cinture posteriori potrebbe non essere stato stretto “alla Rolls‑Royce”.

Traduzione: potrebbe allentarsi. Tradotto ancora meglio: signori, per favore non sedetevi dietro e non mettete nulla nel bagagliaio finché non vi richiamiamo noi.

Su alcune Cullinan è ''vietato sedersi'' (solo dietro)

La storia nasce da un test su strada in cui qualcuno, in un momento di rara audacia, ha osato sentire ''un rumorino''. Panico. Indagine ingegneristica. E scoperta: il colpevole è un bullone del riavvolgitore cintura. Da lì, richiamo federale e letterina ai proprietari: niente passeggeri dietro, niente valigie, niente vita sociale fino a maggio 2026.

Questa è Rolls-Royce Cullinan Cosmos, una one-off

Nessun incidente, nessun ferito, solo un po’ di imbarazzo per un SUV da sei cifre che inciampa su un dettaglio da ferramenta. Ma la riparazione è semplice e gratuita. E in fondo, 102 auto anche per Rolls‑Royce sono come un buffet per pochi intimi: esclusivo, selezionato, quasi un club privato del richiamo.

Fonte: CarScoops

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/03/2026