Cullinan blindata, il SUV Rolls-Royce diventa un bunker mobile

La Rolls-RoyceCullinan (guarda la Rolls-Royce Cullinan Cosmos) è il modello che rappresenta il vertice del segmento SUV di lusso.

Fortezza di lusso su base britannica

Per i clienti che richiedono standard elevati di sicurezza, l’azienda canadese Inkas (guarda la homepage di Inkas) propone una conversione dedicata che punta sulla massima discrezione estetica.

All’esterno, infatti, nulla distingue questa versione da un modello tradizionale, mantenendo intatta l’eleganza originale e l’immagine di lusso che contraddistingue il marchio britannico.

Rolls-Royce Cullinan Inkas: il SUV di lusso diventa blindato

Protezione avanzata e abitacolo sicuro

Il pacchetto di blindatura è stato sviluppato per offrire difesa contro proiettili fino a 7,62 mm e contro la detonazione simultanea di due granate. Per raggiungere questo livello di protezione, sono stati rinforzati porte, pavimento e tetto, mentre l’intera vettura adotta vetri di derivazione militare. Una paratia posteriore blindata separa il vano bagagli dall’abitacolo, aumentando ulteriormente la sicurezza degli occupanti. Completano la dotazione pneumatici run-flat, serbatoio rinforzato e numerosi optional come visione notturna, telecamere a 360 gradi e sistemi di emergenza.

Rolls-Royce Cullinan Inkas: gli interni non sono stati modificati nonostante la blindatura

Motore V12 e comfort invariato

Nonostante l’intervento strutturale, il celebre motore V12 biturbo da 6,75 litri resta invariato. Il propulsore continua a sviluppare 563 CV e 850 Nm di coppia, valori che assicurano prestazioni di riferimento anche con l’aumento di massa dovuto alla blindatura.

Rolls-Royce Cullinan Inkas: lo spessore dei vetri per resistere a proiettili fino al calibro 7,62 mm

Gli interni mantengono finiture di elevato pregio e materiali raffinati, confermando la vocazione super premium del modello. La Cullinan (guarda la homepage di Rolls-Royce) preparata dagli specialisti di Inkas dimostra così che sicurezza elevata e comfort esclusivo possono convivere senza compromessi rilevanti.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/04/2026