Evoque è alla fine di un ciclo e vuole chiuderlo in bellezza

Che fine ha fatto Range Rover Evoque, il SUV fenomeno dello scorso decennio? Nessuna fine, è solo nel bel mezzo della classica pausa di riflessione. Prima che scoppi la rivoluzione: nel 2027 (in ritardo rispetto ai vecchi programmi), la terza generazione (elettrica, che te lo dico a fare).

Durante la quiete che precede la tempesta, Evoque manda ora segnali di vita e lo fa con una special edition che si ispira a un quartiere di Londra: un modo elegante – e un po’ snob – per chiudere un ciclo.

La protagonista si chiama Evoque Hoxton Edition ed è un omaggio al distretto di Hoxton, crocevia di creativi, stilisti, baristi pieni di tatuaggi, etc.

Range Rover Evoque Hoxton: London style

Il pacchetto veste Evoque con 20 pollici di cerchi satin gold– ovvero oro satinato che fa bling senza esagerare – e alcuni dettagli estetici dedicati, tipo il badge “Hoxton Edition” e illuminazioni speciali sulle soglie (vedi anche gallery).

All’interno, pelle con cuciture a contrasto e finiture nero spazzolato cercano di ricordare l’artigianalità londinese (ma senza farsi prendere troppo la mano).

Range Rover Evoque Hoxton, gli interni

Tecnicamente, sotto il vestito non cambia nulla, rispetto alla gamma Evoque che già conosciamo, con motorizzazioni ibride benzina e Diesel: il carattere urbano e instagrammabile di questa elegante variante vorrebbe semmai rianimare l’interesse di chi, da troppo tempo, ha smesso di guardare a Evoque con la bava alla bocca.

Non è tutto: accanto a Evoque Hoxton, Range Rover Velar Belgravia Edition apre il ballo delle Londra-special anche nel segmento superiore.

Belgravia è un quartiere noto più che altro per palazzi eleganti e prezzi immobiliari da capogiro, quindi Velar si equipaggia di cerchi diamantati, esterni più audaci, finiture lusso in abitacolo.

Range Rover Velar Belgravia

Sono in vendita pure in Italia, queste due ''vanitosone''? Ancora non si sa, aspettiamo un cenno dalla filiale nostrana (certo, ti aggiorniamo).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/01/2026