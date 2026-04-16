Colpo chirurgico in California: i soliti ignoti smontano una 911 pezzo per pezzo

Dite la verità, se trovaste la vostra auto conciata in questo modo cosa fareste? Per di più una supercar come la Porsche 911 Carrera Cabriolet (guarda la Porsche 911 GT3 S/C). Insomma, una lacrimuccia sarebbe giustificata…

Colpo mirato fatto da professionisti

Ebbene, a Los Angeles in California, città dove i reati contro le auto di valore non sorprendono più, un nuovo furto ha colpito per precisione e rapidità. Su una strada è comparsa la carcassa della supercar tedesca, privata di quasi tutto ciò che poteva essere rimosso e rivenduto. L’episodio mostra come anche i localizzatori GPS possano non bastare quando l’azione è pianificata nei dettagli.

Porsche 911 Carrera Cabriolet rubata e smontata a Los Angeles, California

Smontata pezzo dopo pezzo

Dell’auto restavano pochi elementi strutturali. Sono sparite ruote, sospensioni, cambio e motore, oltre a numerosi componenti esterni e interni. Chi ha agito non si è limitato agli accessori più facili da asportare, ma ha puntato ai pezzi di ricambio con maggiore valore commerciale. In rete, alcuni osservatori non hanno neppure riconosciuto il modello talmente era spoglio, ipotizzando che si trattasse di una Mazda MX-5 completamente ripulita, tanto era difficile riconoscere la carcassa.

Porsche 911 Carrera Cabriolet rubata e smontata a Los Angeles, California: la plancia

I dettagli che svelano l’identità

Con un esame più attento, pedaliera e linea posteriore hanno chiarito che la base è un esemplare della serie 992; quindi, piuttosto recente. Mancavano cofano, portiere, parafanghi, paraurti, gruppi ottici e tetto retrattile. Anche l’abitacolo è vuoto: niente sedili, volante, strumentazione o infotainment. Quello che appare come un relitto è in realtà una moderna supercar ridotta a semplice scocca metallica.

Porsche 911 Carrera Cabriolet rubata e smontata a Los Angeles, California: l'auto nuova

Recupero? Quasi impossibile

L’unico elemento rimasto davvero utile agli investigatori è il telaio, con il numero identificativo (VIN) del veicolo. La polizia ha confermato il furto e contattato il proprietario, mentre proseguono le indagini. Sul piano economico, però, il destino sembra segnato: ricomprare e reinstallare tutto costerebbe più del valore residuo dell’auto. Per questo il mezzo rischia di finire come rottame, salvo intervento dell’assicurazione.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/04/2026