Nuova Peugeot 208, prime foto spia della generazione elettrica. Arriverà nel 2027

La nuova Peugeot 208 si fa vedere per la prima volta su strada. Un prototipo camuffato della futura erede dell’attuale E-208 è stato fotografato durante i collaudi in Spagna e offre un primo assaggio del design che debutterà il prossimo anno. Il lancio è atteso nella seconda metà del 2027. Sarà un’utilitaria completamente elettrica, ridisegnata da cima a fondo e tra i primi modelli di serie costruiti sulla nuova piattaforma STLA One. La E-208 sarà uno dei sette nuovi modelli che Peugeot lancerà entro il 2030. La Casa ha annunciato anche il debutto di due concept al Salone di Parigi la prossima settimana, ma le informazioni sulla carrozzeria e sul loro ruolo nella gamma restano limitate.

Le novità (anche rispetto al concept)

Nuova Peugeot 208, le nuove foto spia

Lo stile è stato ammorbidito rispetto al concept Polygon del 2025. La versione di serie rinuncia alle enormi portiere ad ala e alla linea futuristica dell’abitacolo vetrato, e adotta una silhouette da cinque porte più tradizionale, simile a quella del modello attuale.

Nuova Peugeot 208, la vista laterale

Davanti i fari sono divisi e la calandra è completamente coperta. Con ogni probabilità ci saranno tre linee orizzontali di LED a richiamare gli artigli del leone, ma il camuffamento nasconde la parte centrale. Di profilo l’abitacolo è un po’ più squadrato, con un’ispirazione dichiarata alla storica 205, e la coda diventa più verticale con uno sbalzo posteriore più corto. I fanali posteriori, anch’essi squadrati, riprendono la grafica a tre linee orizzontali di LED, mentre lo spoiler sul tetto si prolunga ai lati del lunotto per migliorare l’aerodinamica. Dalle fughe tra i pannelli delle porte posteriori si intuisce la presenza di protezioni in plastica attorno ai passaruota, oggi opzionali su 208 ed E-208. Le maniglie sono tradizionali e le ruote sono in acciaio nero, che negli allestimenti base saranno con ogni probabilità nascoste da copricerchi aerodinamici.

Abitacolo e tecnologia

Nuova Peugeot 208, l'immagine dell'abitacolo

Gli scatti permettono anche di sbirciare dentro. Davanti al guidatore c’è un grande quadro strumenti digitale, parte del nuovo STLA Smart Cockpit insieme a un nuovo display per l’infotainment. Si intravede anche il nuovo volante rettangolare, chiamato da Peugeot «Hypersquare» che sarà abbinato alla tecnologia steer-by-wire, che consentirebbe funzioni di guida autonoma più sofisticate. La nuova E-208 sarà anche un veicolo definito dal software (SDV) grazie allo STLA Brain, che riunisce tutta l’elettronica e il software in un’unica unità per ottenere prestazioni ed efficienza maggiori.

Piattaforma e gamma

Nuova Peugeot 208, il retro

Peugeot ha confermato ufficialmente che la nuova utilitaria userà la piattaforma STLA One, condivisa con la prossima generazione della gemella Opel Corsa Electric, che sarà costruita nello stesso stabilimento in Spagna. Al lancio sarà disponibile esclusivamente con motorizzazioni completamente elettriche, con più autonomia e ricarica più rapida rispetto all’attuale E-208.

La 208 attuale resterà in vendita accanto alla nuova generazione, come alternativa a motore termico con le versioni a benzina e mild hybrid già in gamma. Resta a listino anche la E-208 GTi, la sportiva elettrica arrivata all’inizio del 2026 come versione di punta.

FONTE: Carscoops

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