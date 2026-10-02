Peugeot, sotto il telo ci sono le due novità del Salone di Parigi

Peugeot punta a essere tra i marchi protagonisti del Salone di Parigi 2026. I visitatori potranno ammirare praticamente tutta la gamma della casa automobilistica francese e in più sono attese due sorprese come si può vedere dalla prima foto ufficiale dello stand. Si può notare, infatti, che sono presenti due vetture coperte da teli. Si tratta di due concept inediti che Peugeot svelerà in occasione di questo importante appuntamento.

La gamma Peugeot al Salone di Parigi

La casa automobilistica poterà i modelli 208, 2008, 308, 308 SW, 408, 3008 e 5008. Inoltre, non mancheranno il concept Polygon e soprattutto la nuova Peugeot E-208 GTi esposta accanto alla 205 GTi. La casa francese è presente attivamente nel motorsport. Per questo, ci sarà anche la 9X8 un'Hypercar che partecipa al Campionato Mondiale FIA Endurance (WEC).

Peugeot al Salone di Parigi

Lo stand Peugeot sarà diverso dal solito in quanto il marchio ha deciso di ripensarlo per offrire un nuovo modo di presentarsi ai visitatori. Stiamo parlando di uno stand che occupa una superficie di 1.291 m² organizzato su più livelli. Ognuno è sormontato da una imponente struttura nera che incornicia lo spazio, conferendo una forte identità visiva che concentra l'attenzione sui veicoli esposti.

Al centro dello stand, due aree dedicate ai modelli più recenti presentano display arricchiti da scatole immersive.

Quali novità saranno svelate?

Due concept di cui al momento non sono stati anticipati particolari dettagli. Tuttavia, dalle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, uno dovrebbe essere la E-T16, una reinterpretazione elettrica della 205 Turbo 16 degli anni '80. Modello che potrebbe anticipare anche gli elementi del design della nuova 208.

Sul secondo ci sono solamente ipotesi tra cui la possibilità che possa essere un puro esercizio di stile, un concept non collegato ad alcun modello di serie. L'appuntamento è quindi per il 12 ottobre quando ne sapremo molto di più.

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