Nuova Kia Sorento: un documento segreto finisce online e fornisce le prime anticipazioni

Trapelano i piani industriali di Kia ed è subito fermento tra gli appassionati. Un documento interno della Commissione per la Stabilità Occupazionale del costruttore coreano è finito in rete, svelando la tabella di marcia della produzione negli stabilimenti della Corea del Sud da qui ai prossimi anni.

Tra le tante novità citate figurano nuove generazioni di modelli che al momento non sono importati nel nostro Paese, come la Kia Carnival (in arrivo anche in variante a idrogeno), gli aggiornamenti per i commerciali Bongo e Tasman e l'inedita EV7. Ma la notizia che attira di più l'attenzione riguarda da vicino uno dei modelli fondamentali del marchio. E quello sì che è distribuito in Italia.

Hwaseong 2028: cambio generazionale in vista

Nello stabilimento di Hwaseong, situato nella provincia di Gyeonggi, prenderà vita la nuova Kia Sorento, anche in versione Full Hybrid, il cui debutto su strada è fissato per il 2028.

Una virata strategica non da poco: fino a pochi mesi fa, i primi avvistamenti dei prototipi lasciavano ipotizzare un semplice secondo restyling per mantenere aggiornato il modello attuale (sulla falsa riga di quanto fatto con la berlina K5).

Le carte segrete (ora non più tali) dicono invece il contrario: Kia lavora a una generazione completamente nuova. Una scelta logica se pensi al peso specifico di questa vettura, arrivata a dominare le classifiche di vendita in patria e a confermarsi uno dei pilastri commerciali del brand a livello globale.

Sono molto curioso di vedere come si evolverà lo stile, visto che l'attuale Sorento ibrida è tra i miei SUV preferiti.

Fonte:The Corean Car Blog

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