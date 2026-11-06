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Nuova Kia Sorento: un documento segreto finisce online e fornisce le prime anticipazioni

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3 minuti fa - Nuova Kia Sorento 2028: documento segreto svela la nuova generazione

Un documento interno Kia finito in rete svela il futuro della Sorento: nel 2028 arriverà una nuova generazione, anche ibrida
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Trapelano i piani industriali di Kia ed è subito fermento tra gli appassionati. Un documento interno della Commissione per la Stabilità Occupazionale del costruttore coreano è finito in rete, svelando la tabella di marcia della produzione negli stabilimenti della Corea del Sud da qui ai prossimi anni.

Tra le tante novità citate figurano nuove generazioni di modelli che al momento non sono importati nel nostro Paese, come la Kia Carnival (in arrivo anche in variante a idrogeno), gli aggiornamenti per i commerciali Bongo e Tasman e l'inedita EV7. Ma la notizia che attira di più l'attenzione riguarda da vicino uno dei modelli fondamentali del marchio. E quello sì che è distribuito in Italia.

Hwaseong 2028: cambio generazionale in vista

Nello stabilimento di Hwaseong, situato nella provincia di Gyeonggi, prenderà vita la nuova Kia Sorento, anche in versione Full Hybrid, il cui debutto su strada è fissato per il 2028.

Una virata strategica non da poco: fino a pochi mesi fa, i primi avvistamenti dei prototipi lasciavano ipotizzare un semplice secondo restyling per mantenere aggiornato il modello attuale (sulla falsa riga di quanto fatto con la berlina K5).

Le carte segrete (ora non più tali) dicono invece il contrario: Kia lavora a una generazione completamente nuova. Una scelta logica se pensi al peso specifico di questa vettura, arrivata a dominare le classifiche di vendita in patria e a confermarsi uno dei pilastri commerciali del brand a livello globale.

Sono molto curioso di vedere come si evolverà lo stile, visto che l'attuale Sorento ibrida è tra i miei SUV preferiti.

Fonte:The Corean Car Blog

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Listino Kia Sorento
AllestimentoCV / KwPrezzo
Sorento 2.2 CRDi DCT8 2WD Business 194 / 14247.350 €
Sorento HEV 1.6 T-GDi 215 CV AT6 2WD Business 160 / 11849.350 €
Sorento 2.2 CRDi DCT8 2WD Style 194 / 14251.350 €
Sorento HEV 1.6 T-GDi 215 CV AT6 2WD Style 160 / 11853.350 €
Sorento 2.2 CRDi DCT8 4WD Style 194 / 14253.350 €
Sorento HEV 1.6 T-GDi 215 CV AT6 AWD Style 160 / 11855.350 €
Sorento PHEV 1.6 T-GDi 252 CV AT6 AWD Business 160 / 11856.350 €
Sorento 2.2 CRDi DCT8 4WD Evolution 194 / 14259.350 €
Sorento HEV 1.6 T-GDi 215 CV AT6 AWD Evolution 160 / 11861.350 €
Sorento PHEV 1.6 T-GDi 252 CV AT6 AWD Style 160 / 11862.350 €
Sorento PHEV 1.6 T-GDi 252 CV AT6 AWD Evolution 160 / 11868.350 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Kia Sorento visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Kia Sorento
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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