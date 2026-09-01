Mazda: aggiornamenti per tutta la gamma SUV, in arrivo una maxi rivoluzione?

I quattro sport utility CX-60, CX-70, CX-80 e CX-90 non hanno raggiunto gli obiettivi di vendita. Il CEO annuncia un probabile aggiornamento della gamma

La strategia di Mazda nel segmento superiore potrebbe essere arrivata a un punto di svolta.

Mazda, la gamma SUV cambia pelle

Dopo aver puntato su una piattaforma a trazione posteriore e sui sei cilindri in linea, il marchio giapponese prepara infatti un intervento importante sulla propria famiglia di SUV. Nel mirino ci sono CX-60, CX-70, CX-80 (leggi la prova di Mazda CX-80) e CX-90, con CX-70 e CX-90 dedicati principalmente al mercato nordamericano. A confermarlo è il CEO Masahiro Moro, che in una intervista al quotidiano giapponese Chugoku Shimbun ha parlato di modifiche sostanziali per i quattro modelli (leggi l’intervista con traduzione). E non sembra trattarsi del classico restyling di metà carriera.

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Non solo ritocchi: cambiano anche i motori

La portata del progetto appare particolarmente ampia. Moro ha infatti dichiarato: “Apporteremo modifiche agli esterni, agli interni e alle motorizzazioni e implementeremo aggiornamenti di una portata senza precedenti fino ad oggi”. Insomma, Mazda sembra intenzionata a intervenire su tutta la vettura, dalla carrozzeria all'abitacolo, passando per la parte tecnica.

Ed è proprio la motorizzazione a suscitare maggiore interesse. La nuova tecnologia Skyactiv-Z, sviluppata inizialmente per un quattro cilindri, potrebbe infatti estendersi anche ad altri propulsori, rafforzando la proposta del marchio in un mercato sempre più orientato verso le soluzioni ibride.

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L'obiettivo è rilanciare le vendite

Dietro alla decisione ci sono anche numeri inferiori alle aspettative. Nell'anno fiscale 2025, i quattro SUV hanno totalizzato 150.637 esemplari a livello globale, contro un obiettivo di 200.000 unità. Il direttore finanziario Jeffrey Guyton ha inoltre riconosciuto la necessità di ampliare il business, mentre diversi aggiornamenti risultano già in fase di sviluppo.

L'obiettivo, però, resta ambizioso. “Trasformeremo questi modelli in prodotti che le persone riconosceranno come l'ammiraglia di Mazda”, ha spiegato Moro. E ha aggiunto: “Ci vorrà del tempo, ma sicuramente ci riusciremo”. Per ora non c'è una data ufficiale: i quattro SUV potrebbero non essere aggiornati contemporaneamente. La CX-60, del resto, è quella con maggiore anzianità, avendo debuttato nel 2022 e potrebbero partire proprio da questo modello.

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