Mazda CX-3, la nuova generazione è in sviluppo: le prime anticipazioni

La nuova Mazda CX-3 è in fase di sviluppo e potrebbe riportare il marchio giapponese nel competitivo segmento dei B-SUV europei

Una nuova Mazda CX-3 è in fase di sviluppo. Sta quindi per tornare in Europa un modello che permetterà alla casa giapponese di poter competere nel segmento dei B-SUV molto importate nel Vecchio Continente.

Cosa sappiamo?

Nascosta tra le righe del bilancio semestrale dell'azienda, la notizia del modello è arrivata insieme alla conferma che si tratterà di una Mazda interamente progettata e realizzata in casa, a differenza della Mazda 6e e della CX-6e , frutto di una joint venture con la cinese Changan.

Nuovi modelli Mazda

Possiamo quindi immaginare che il nuovo modello potrà contare su motori endermici, probabilmente il nuovo ibrido che sappiamo essere in sviluppo. Presto per capire come sarà ma possiamo immaginare che la nuova CX-3 continuerà ad adottare il linguaggio di design della casa automobilistica giapponese. Gli interni dovrebbero essere moderni seguendo quello stile visto sulle ultime vetture della casa giapponese. Ovviamente ci sarà tempo per saperne di più ma c'è ch dice che il design potrebbe trarre ispirazione da quello della Mazda Vision X Concept presentata al Japan Mobility Show dello scorso anno.

Il crossover sarà comunque un modello molto importante sia in Europa e sia in altri mercati globali. Andrà a posizionarsi sopra la Mazda2 Hybrid che altro non è che una Toyota Yaris rimarchiata. Modello che quindi garantirà a Mazda una maggiore presenza nel segmento B.

Ovviamente rimane ancora molto da capire a partire da che piattaforma sarà utilizzata. In ogni caso, c'è una nuova Mazxa CX-3 in sviluppo. La sensazione è che entro la fine dell'anno possano arrivare informazioni più precise. Non rimane che attendere novità.

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