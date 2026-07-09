Nuova Mazda CX-5 2025 Homura 2.5 e-Skyactiv G: prova su strada, prezzi e opinioni

La prima cosa che noto della nuova Mazda CX-5 2025 è che non è cambiata. O meglio: è cambiata eccome, è cresciuta in ogni dimensione, ha il frontale ridisegnato e un abitacolo completamente nuovo. Ma il Kodo Design ha quella personalità silenziosa per cui ogni generazione sembra la naturale continuazione della precedente. Non è una critica: in un segmento dove tutti urlano per farsi guardare, chi parla sottovoce alla lunga, forse, si fa ricordare meglio.

La coda, soprattutto, è la parte più di rottura con la serie precedente, e mi ha convinto. Il lunotto fastback, le luci sottili che abbracciano la carrozzeria, il portellone pulito, ben sagomato e proporzionato: elegante e sportiva senza che le due qualità si pestino i piedi. La riconosco a distanza come una Mazda anche nel traffico, anche se non veste nel brillantissimo Soul Red Crystal, che ormai io chiamo Rosso Mazda.

Mazda CX-5 2025 Homura 2.5 e-Skyactiv G, vista di profilo

Quanto è cresciuta la nuova CX-5 rispetto alla precedente? Si è allontanata molto dalla generazione uscente fino a sfiorare la CX-60. La nuova Mazda CX-5 2025 misura 4.690 mm in lunghezza con un passo di 2.815 mm, la sorella maggiore arriva a 4.740 mm con 2.870 mm di passo: cinquanta millimetri di differenza tra le due, ma ben 11,5 centimetri di differenza rispetto alla serie precedente. Un bel salto.

Salgo a bordo della Mazda CX-5 Homura e mi trovo in un mondo diverso rispetto alla CX-5 che ricordavo. Per anni Mazda ha difeso con convinzione il suo Commander Control, quella rotella con cui si governava l'infotainment senza toccare lo schermo (se non in alcune situazioni), sostenendo che il touch durante la guida fosse una distrazione. Posizione coerente, persino ammirevole. Poi Mazda ha guardato il mercato e ha deciso di ascoltare i suoi clienti.

La rotella è sparita. Al suo posto c'è un display touch da 15,6 pollici con Android Automotive integrato, schermo grande esclusiva dell'allestimento Homura: tutti gli altri allestimenti della gamma CX-5 2025 montano uno schermo da 12,9 pollici.

Il volante e il quadro strumenti

Prima ancora di toccare il display mi colpisce il volante: tre razze, un mozzo compatto al centro con la scritta Mazda semplice e pulita, senza orpelli. Ha la semplicità dei volanti sportivi pre-airbag, quelli dove non c'era niente da nascondere, e la corona ha il giusto diametro e il giusto spessore per un'impugnatura senza critiche. Sulle razze trovo una selva di tasti, sono comodi e intuitivi e mi abituo in pochi minuti ad azionare le funzioni principali, anche se una grafica più leggibile renderebbe il primo approccio più facile.

Mazda CX-5 2025 Homura 2.5 e-Skyactiv G, interni

Il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici è sempre chiaro e leggibile in qualsiasi condizione di luce. Vorrei poterlo personalizzare ancora di più nei suoi layout, ma su questo ho un po' la sindrome del controllo e devo ammettere che il problema forse sono io, non Mazda.

Display, Android Automotive e comandi

Il passaggio da physical a digital dei comandi di Mazda CX-5 non è traumatico: nella pratica il display centrale della nuova CX-5 funziona bene. Seleziono la temperatura del climatizzatore con un clic, e con un clic passo da Android Auto al sistema Mazda di bordo. Sedili riscaldati, volante riscaldabile, tutto è accessibile senza scavare nei menu come in un archivio notarile.

Telecamere a 360 gradi e posizionamento del sedile

Il sistema di telecamere a 360 gradi della nuova CX-5 è differente: non vedo fisicamente i paraurti nello schermo, ma la sagoma trasparente dell'auto che mostra per alcuni istanti anche l'immagine di quanto si trova sotto l'auto, memorizzata in marcia. Ottimo, utile, preciso. Devo solo abituarmi a non cercare l'immagine reale del paraurti e capire i confini delimitati da un disegno.

Rimane sulla nuova Mazda CX-5 la funzione che regola automaticamente la posizione del sedile in base alla mia altezza e alla posizione degli occhi: funziona bene, meglio di prima. La posizione suggerita è però un po' alta per i miei gusti. Per la media degli automobilisti orientati alla vista panoramica da SUV sarà perfetta, per chi vuole una seduta più raccolta e sdraiata è un punto di partenza da correggere facilmente con un clic.

Sotto il cofano della nuova CX-5 che sto provando c'è il 2.5 litri e-Skyactiv G da 141 CV e 238 Nm, cambio automatico a 6 rapporti, trazione anteriore FWD. È lo stesso motore aspirato mild hybrid 24V della Mazda 3 e della CX-30, dove ho già avuto modo di apprezzarlo: progressivo, lineare, con quel carattere naturale che i motori turbo di ultima generazione faticano a replicare.

Mazda ha scelto la strada opposta al downsizing: ha scelto il rightsizing, aumentando la cilindrata da 2.0 a 2.5 litri invece di seguire la moda dei piccoli turbo tre cilindri spremuti. Scelta coerente con la filosofia del marchio, vedi l'ottimo sei cilindri diesel 3.0 di CX-60 e CX-80 che dà grandi soddisfazioni alla guida e al portafogli.

Mazda CX-5 2025 Homura 2.5 e-Skyactiv G, vista di profilo

Su Mazda 3 e CX-30 il motore 2.5 e-Skyactiv G funziona benissimo. Sulla CX-5 2025, che pesa mediamente circa 210 kg in più della Mazda 3, il rapporto peso/potenza cambia parecchio e la differenza si sente.

La nuova CX-5 non è lenta in accelerazione (0-100 km/h in 10,5 secondi): la progressione è regolare e la guida ordinaria non crea mai situazioni di imbarazzo, complice anche il cambio che sceglie sempre il rapporto migliore. Ma quando chiedo una ripresa decisa, un sorpasso, una rampa in salita, il motore si fa sentire. Non è un sound sportivo che fa piacere ascoltare, è un frullare sotto sforzo che comunica fisicamente la fatica.

Il paradosso è che la CX-5 2025 isola benissimo il rumore di rotolamento, il vento e il fondo stradale, costruisce un abitacolo silenzioso e confortevole in crociera, ma poi lascia passare la voce del quattro cilindri proprio quando sarebbe utile filtrarla. Riuscire a isolare meglio le vibrazioni sonore del motore chiuderebbe il quadro con stile.

I consumi reali della nuova Mazda CX-5 2025 sulla mia percorrenza mista si attestano tra 8 e 8,5 litri per 100 km, contro i 7,0 litri dichiarati nel ciclo WLTP. Al volante non spreco benzina, ma non spreco nemmeno l'occasione per rendere veloci i miei spostamenti: il consumo dichiarato è molto vicino al reale per chi ha una guida più tranquilla della mia.

Mazda ha lavorato sul telaio della nuova CX-5 in modo più profondo di quanto il nuovo look lasci immaginare. Il risultato è un comfort di marcia che si colloca un gradino sopra la media del segmento SUV, senza che l'auto perda compostezza nelle curve più veloci e sulle strade di montagna, che la CX-5 affronta con piacevole precisione.

Mazda CX-5 2025 Homura 2.5 e-Skyactiv G, posteriore

Una nota sui cerchi: la entry level Mazda CX-5 Prime-Line monta cerchi da 17 pollici, adatti a chi mette il comfort davanti a tutto e non ha nessun interesse a cercare la traiettoria ideale in curva. Gli altri tre allestimenti della gamma CX-5 2025, compresa la Homura in prova, montano cerchi da 19 pollici che, oltre a fare un gran bene allo stile, rendono la guida precisa e coinvolgente senza pregiudicare il comfort. Chi compra una CX-5 e vuole guidarla, scelga almeno l'allestimento Centre-Line.

Lo sterzo della nuova CX-5 è leggero e facile, tarato per una guida turistica, ma abbastanza diretto e preciso anche per la guida più sportiva. Il cambio automatico a 6 rapporti è fluido in modalità normale, diventa più reattivo in Sport, ma tende a tenere su di giri il motore più di quanto sia necessario per non turbare il comfort. Il rollio in curva è davvero limitato per un SUV di questa altezza e non compromette mai la stabilità anche tra curve in successione rapida. Il comfort acustico in viaggio, una volta in crociera, è da berlina di categoria superiore.

La gamma della nuova Mazda CX-5 2025 si articola in quattro allestimenti: Prime-Line da 35.900 euro, Centre-Line da 39.850 euro, Exclusive-Line da 41.950 euro e Homura da 45.150 euro, tutti in versione FWD. La trazione integrale AWD è disponibile su tutti gli allestimenti tranne la Prime-Line, con un sovrapprezzo di 2.300 euro.

Mazda CX-5 2025 Homura 2.5 e-Skyactiv G, vista posteriore

La Homura porta con sé il display da 15,6 pollici, sedili ventilati in pelle, fari LED adattivi a matrice, portellone hands-free, tetto panoramico e impianto audio Bose con 12 altoparlanti. È anche l'unico allestimento con i cerchi da 19 pollici in finitura nero lucido che completano l'estetica sportiva dell'insieme. Con la vernice Soul Red Crystal e il tetto Panoramic Sunroof, il prezzo della Mazda CX-5 che sto provando sale a 47.950 euro.

Motore 4 cilindri 2.488 cc benzina aspirato mild hybrd 24 V Potenza massima 141 CV Coppia massima 238 Nm Cambio Automatico a 6 marce Trazione Anteriore Lunghezza 4.690 mm Larghezza 1.860 mm Passo 1.695 mm Bagagliaio 583 litri (2.109 litri con sedili abbattuti) Consumo combinato WLTP 7 litri per 100 km Consumi rilevati prova 8/8,5 litri per 100 km Velocità massima 187 km/h Accelerazione 0-100 km/h 10,5 secondi

Quanto costa la nuova Mazda CX-5 2025?

Il listino parte da 35.900 euro per la Prime-Line FWD e arriva a 45.150 euro per la Homura FWD e 47.450 euro per la Homura AWD. La Centre-Line parte da 39.850 euro e l'Exclusive-Line da 41.950 euro, entrambe in versione FWD.

Quanto consuma davvero la nuova Mazda CX-5 2025?

Il ciclo WLTP dichiara 7,0 l/100 km. Nella nostra prova su percorrenza mista reale abbiamo rilevato tra 8,0 e 8,5 l/100 km. Chi mantiene una guida tranquilla si avvicina al dato dichiarato.

La nuova Mazda CX-5 2025 ha Android Auto?

Sì, ha il collegamento wireless per Android Auto e Apple CarPlay. Con un clic si passa dal sistema di navigazione Mazda ad Android Auto e viceversa. La Homura integra anche Android Automotive con display da 15,6 pollici.

Quanto è grande la nuova CX-5 2025 rispetto alla CX-60?

La nuova CX-5 misura 4.690 mm in lunghezza con un passo di 2.815 mm. La CX-60 misura 4.740 mm con 2.870 mm di passo: cinquanta millimetri di differenza in lunghezza e cinquantacinque nel passo.

Il motore della nuova Mazda CX-5 2025 è lo stesso della Mazda 3?

Sì, stesso blocco 2.5 litri e-Skyactiv G aspirato mild hybrid. Sulla CX-5 deve però muovere circa 210 kg in più rispetto alla Mazda 3, e la differenza si sente soprattutto acusticamente sotto carico.

La nuova Mazda CX-5 2025 è disponibile con trazione integrale AWD?

Sì, la trazione integrale AWD è disponibile su Centre-Line, Exclusive-Line e Homura, con un sovrapprezzo di 2.300 euro rispetto alla versione FWD.

Quale allestimento della Mazda CX-5 2025 ha il display da 15,6 pollici?

Solo la Homura. Tutti gli altri allestimenti montano il display da 12,9 pollici.

Che cerchi monta la nuova Mazda CX-5 2025?

La Prime-Line monta cerchi da 17 pollici. Dalla Centre-Line in su si passa ai 19 pollici, con un comportamento dinamico più preciso e coinvolgente.

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Pubblicato da Mario Cornicchia, 11/07/2026