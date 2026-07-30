Nuova Mazda MX-5, c'è un'importante novità: confermata anche la versione elettrica

La prossima Mazda MX-5 sarà anche elettrica. Sappiamo da tempo che la casa automobilistica giapponese sta lavorando alla prossima generazione della sua apprezzata piccola roadster. Tuttavia, una motorizzazione elettrica era sempre stata considerata fuori discussione sopratutto per via del peso. Una delle caratteristiche chiave della MX-5 è proprio la sua leggerezza.

Eppure, parlando con i colleghi di Auto Motor und Sport, il CEO di Mazda, Masahiro Moro, ha confermato che la prossima generazione della MX-5 sarà offerta anche con una motorizzazione elettrica.

La prossima generazione deve essere pronta anche per uno scenario senza motore a combustione. La sfida per noi è rendere la struttura di base più leggera senza utilizzare materiali esotici come la fibra di carbonio.

Obiettivo: un peso da 1.000 a 1.200 kg

Un'affermazione che giunge davvero inaspettata. Sembrava che l'elettrico non potesse essere considerato una valida opzione ma invece pare che Mazda abbia cambiato idea. Chiaramente ci sono diverse sfide tecniche da superare, in particolare quella del peso e al riguardo Masahiro Moro ha fatto sapere che l'obiettivo è quello di arrivare ad avere un'auto con un peso compreso tra 1.000 e 1.200 kg. Se Mazda ce la farà, alla fine una MX-5 elettrica non sarebbe poi molto più pesante della versione endotermica. Per il CEO, l'obiettivo può essere raggiunto. Come, avremo modo di scoprirlo.

Nuova Mazda MX-5 2027, le novità

Insomma, novità molto importanti e a questo punto non rimane che attendere ulteriori informazioni sul progetto della MX-5 elettrica.

Non abbandonerà il motore benzina

Anche se la piccola roadster sarà proposta in una versione 100% elettrica, rimarrà chiaramente l'offerta tradizionale con motore a benzina. Mazda, del resto, sta portando avanti una strategia multienergia all'interno della sua gamma.

Da tempo si parla infatti che sotto al cofano della nuova MX-5 potrebbe trovare posto il nuovo motore Skyactiv-Z, un 4 cilindri di 2,5 litri. Non si esclude nemmeno una versione ibrida sebbene Mazda in passato abbia fatto capire che bisognerà verificare se un powertrain simile porterà sufficienti vantaggi da compensare evidenti svantaggi come l'aumento del peso.

Appuntamento al 2028

In ogni caso per scoprire la nuova generazione della Mazda MX-5 servirà ancora diverso tempo dato che il debutto non sarebbe previsto prima del 2028.

Fonte: Auto Motor und Sport

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