Mazda lavora a una nuova sportiva: i brevetti svelano i primi dettagli. MX-5 o Iconic SP?

Sono emersi due nuovi brevetti depositati da Mazda che mostrano una piccola roadster con motore anteriore e trazione posteriore, dotata di portiere ad apertura a farfalla. Nei brevetti non c'è un riferimento a un nome di modello ma sappiamo molto bene che la Casa giapponese sta lavorando sulla nuova generazione della MX-5.

Sportiva destinata a seguire la filosofia che sta alla base della MX-5 attuale e cioè leggerezza per garantire grande divertimento alla guida senza dover ricorrere a motori particolarmente potenti. Sebbene non ci sia un riferimento a un modello preciso, questi brevetti chiariscono che le Mazda più sportive non scompariranno e per gli appassionati è sicuramente una buona notizia. Questi documenti permettono di dare una prima occhiata alla nuova roadster o sta arrivando qualcosa di nuovo?

Mazda brevetti

Non lo sappiamo con certezza ma quanto scoperto dai colleghi di CarBuzz è sicuramente molto interessante.

Cosa mostrano i brevetti

I ​​disegni mostrano chiaramente una piccola sportiva con un motore a quattro cilindri longitudinale. Sappiamo che Mazda sta progettando una nuova MX-5, e sarà l'ultima con un vero motore a benzina. Sappiamo però che il marchio giapponese potrebbe voler poter su strada anche il concept Iconic SP.

Mazda brevetti

Il primo brevetto si concentra sulla parte che sostiene il telaio del parabrezza e la cerniera della portiera, e sull'attacco superiore della sospensione anteriore. Il problema che Mazda intende risolvere, alla base del brevetto, è quello della rigidità del telaio. Per risolverlo, sembra che i tecnici giapponesi abbiano individuato come soluzione l'opzione di proporre una struttura che preveda l'utilizzo delle portiere con apertura a farfalla. Quindi la prossima auto sportiva Mazda potrebbe finire per avere le portiere ad apertura verticale, non per estetica, ma per rendere l'auto ancora migliore.

Mazda brevetti

Il brevetto mostra poi due nuovi elementi strutturali che permettono sempre di migliorare la rigidità del telaio senza apportare un importante incremento di peso. Il secondo brevetto si concentra principalmente sulla struttura di assorbimento degli urti. Descrive come il design del telaio contribuirà a trasferire le forze d'urto a tutto il telaio dell'auto, persino alla parte posteriore, per proteggere gli occupanti.

Di particolare interesse è il fatto che i disegni raffigurano quello che sembra essere un motore a quattro cilindri longitudinale e un tunnel di trasmissione tradizionale, elementi che la Iconic SP non possedeva, essendo stata anticipata come una range extender con motore rotativo.

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Grande attesa per la nuova MX-5

I brevetti, si sa, vanno presi con le dovute cautele perché possono descrivere soluzioni tecniche che saranno effettivamente adottate o che saranno messe nel cassetto. Di certo c'è una grande attesa nello scoprire come sarà la nuova generazione della MX-5 visto il suo grande successo globale. C'è chi pensa che i brevetti possano mostrare una futura MX-5 con un look ispirato a quello della Iconic SP. Ma c'è chi pensa anche che Mazda possa voler realizzare una versione della Iconic SP con una motore tradizionale e senza un range extender. Non rimane che attendere per saperne di più.

Fonte: CarBuzz

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