Le migliori auto elettriche da comprare oggi secondo Consumer Reports

Consumer Reports ha scelto le migliori auto elettriche del 2026. Ecco le più affidabili secondo i test e i dati reali degli utenti

C’è stato un periodo – nemmeno troppo lontano – in cui parlare di auto elettriche significava, di fatto, parlare solo di Tesla. Oggi, per fortuna, lo scenario è decisamente più vario: l’offerta è cresciuta, i costruttori tradizionali hanno recuperato terreno e anche marchi insospettabili si sono lanciati nella partita a zero emissioni.

Le auto elettriche promettono una meccanica e una manutenzione semplificate, e costi di manutenzione più bassi (almeno finché dura la garanzia e non c'è da metter mano alla batteria).

Tuttavia anche loro non sono esenti da difetti: software acerbi, interfacce poco intuitive e aggiornamenti che a volte fanno più danni che benefici. Insomma, scegliere quella giusta non è banale. Per questo, quando l’affidabilità conta davvero, conviene ascoltare chi analizza i numeri.

Consumer Reports, forte dei dati raccolti ogni anno da centinaia di migliaia di automobilisti, ha appena pubblicato la sua classifica delle migliori auto elettriche del momento. Ecco quali modelli hanno superato l’esame coi punteggi più alti. E comunque, sì: c'è anche Tesla. Contento?

Tesla Model 3 Standard

Berline elettriche “per tutti”: Hyundai Ioniq 6 e Tesla Model 3

Se l’idea è quella di una berlina classica, ma con un cuore elettrico, Consumer Reports non ha dubbi: le scelte migliori sono Hyundai Ioniq 6 e Tesla Model 3.

La coreana convince per comfort, silenziosità e piacere di guida, con prestazioni brillanti e un assetto equilibrato. Qualche compromesso c’è: il bagagliaio non è dei più generosi e il design, molto personale, divide nettamente il pubblico.

La Model 3 resta un punto di riferimento per equilibrio generale, efficienza e accesso alla rete Supercharger, ancora oggi una marcia in più nei viaggi lunghi. Meno apprezzati, invece, i comandi quasi totalmente affidati al touchscreen e l’assenza di Apple CarPlay e Android Auto.

Porsche Taycan elettrica in ricarica - Foto di Bob Osias su Unsplash

Berline elettriche di lusso: BMW i4, BMW i5 e Porsche Taycan

Salendo di livello, il podio Consumer Reports parla tedesco. Tra le elettriche premium spiccano due BMW e una Porsche.

La BMW i4 è, di fatto, una Serie 4 Gran Coupé elettrica: raffinata, veloce e molto ben fatta. L’unico vero limite è lo spazio per chi siede dietro. Se serve più abitabilità, la risposta è la BMW i5, più grande e più adatta a chi viaggia spesso con passeggeri posteriori, anche se stile e comandi non hanno convinto del tutto i tester americani.

Per chi può permettersi cifre importanti, la Porsche Taycan resta un riferimento assoluto. Gli aggiornamenti più recenti hanno migliorato sensibilmente l’autonomia, oggi superiore ai 480 km reali in alcune versioni. È una delle poche elettriche che regala sensazioni di guida autenticamente sportive, pur con sedili posteriori non esattamente da limousine.

Ford Mustang Mach-E Rally, 486 CV di potenza

SUV elettrici “generalisti”: Ford Mustang Mach-E e Chevrolet Equinox EV

Nel mondo dei SUV elettrici di grande diffusione, Consumer Reports premia soprattutto i marchi americani. Tesla Model Y resta della partita, ma la concorrenza è più agguerrita che mai.

La Ford Mustang Mach-E, nome a parte, è uno dei crossover elettrici meglio riusciti: piace da guidare, è ben rifinita e ha convinto per equilibrio complessivo.

Non presente sul nostro mercato, anche la Chevrolet Equinox EV guardagna il plauso di Consumer Reports, meno sportiva ma concreta, più accessiible (negli USA) e dotata del valido sistema di assistenza alla guida Super Cruise.

BMW iX 2025 xDrive 60 su strada

SUV elettrici di lusso: BMW iX e Lexus RZ

Tra i SUV premium a batteria, le scelte consigliate sono due. La Lexus RZ è la più accessibile: confortevole, silenziosa e veloce quanto basta, paga soprattutto un’autonomia non da primato, che si fa sentire nei viaggi lunghi. Lo stile è sobrio, quasi conservativo e la stretta parentela con la Toyota bZ toglie qualcosa all'allure ''luxury''.

La BMW iX, invece, nasce fin dall’inizio come SUV elettrico di lusso e si vede. Tecnologia, qualità e comfort sono ai massimi livelli, tanto da valere il titolo di miglior SUV elettrico premium secondo Consumer Reports. Il design resta discutibile e il prezzo d’ingresso non è per tutti.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/02/2026