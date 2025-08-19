Colonnina inquina più di pompa di benzina? Studio shock

La prossima volta che andrai a ricaricare la tua elettrica, una volta collegato il cavo e aperto il ''rubinetto'', forse farai meglio a rifugiarti in abitacolo, cristalli chiusi e aria condizionata accesa.

Calma, calma. Nessun rischio di esplosione. Solo il rischio di inalare aria cattiva.

Sull'ecosistema della mobilità EV, si impara un po' per volta. E più si fa ricerca, più l'indice ecologico sembra calare.

Ora un nuovo studio sostiene che l'aria, nei pressi delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sia più ''sporca'' anche rispetto ad alcune stazioni di rifornimento carburante.

Colonnine EV più inquinanti di una pompa di benzina? Lo dice uno studio

Più ''sporca''... in quale senso, esattamente? Il termine ''particolato'' a voi per caso dice niente? Ecco il report in estrema sintesi.

Colonnine EV e allerta PM2.5

Lo studio, in evidenza sul portale USA CarScoops e del quale (a beneficio dei curiosoni) riportiamo anche il link alla fonte, porta la firma dei ricercatori della Fielding School of Public Health di UCLA.

Il team dell'ateneo di Los Angeles ha effettuato misurazioni presso 50 stazioni di ricarica rapida a corrente continua. Poi le ha confrontate coi valori di altri siti.

Lo studio, in particolare, si è concentrato sulle famigerate microparticelle atmosferiche note come PM2.5, dal diametro circa 30 volte più ridotto di un capello umano e potenzialmente responsabili anche di gravi malattie cardiache o polmonari.

PM2.5, le micropolveri ''killer'' (Credits: EPA)Ebbene, lo studio avrebbe rilevato che, mentre la concentrazione di PM2.5 di fondo nelle aree urbane è compresa tra 7 e 8 microgrammi per metro cubo, con punte che salgono a circa 10-11 sulle autostrade o agli incroci trafficati, e che nelle stazioni di servizio ammonta a circa 12 microgrammi per metro cubo, presso le stazioni di ricarica rapida...