Mal d’auto e veicoli elettrici: nuovi studi mettono in discussione il comfort

Con l’aumento dei veicoli elettrici sulle strade, emergono nuove osservazioni sugli effetti collaterali di una guida più silenziosa e fluida. Diversi studi recenti hanno evidenziato come le caratteristiche dei BEV, apparentemente vantaggiose, possano in realtà contribuire ad aumentare il mal d’auto nei passeggeri (leggi le regole per ridurre il malessere in auto).

Malessere in auto: sulle elettriche aumentano gli effetti collaterali

Nei veicoli a combustione interna, rumore del motore, vibrazioni e cambi di marcia forniscono al cervello indizi utili per anticipare i movimenti (leggi come Jaguar/Lad Rover combatte il mal d'auto). Nelle auto elettriche, questi riferimenti sono ridotti o assenti. Questo può creare una discrepanza tra ciò che il cervello si aspetta e ciò che percepisce realmente, provocando malessere.

I passeggeri subiscono di più

Il conducente, avendo il controllo del veicolo, subisce meno questi effetti. I passeggeri, invece, si trovano a dover interpretare movimenti spesso impercettibili, aumentando il rischio di cinetosi.

Malessere in auto: più silenzio e meno vibrazioni potrebbero causare il mal d'auto sulle BEV

Gli elementi principali che secondo le indagini influiscono sul mal d’auto nei BEV sono:

Silenziosità del motore, che riduce la percezione dell’accelerazione

Assenza di vibrazioni, che priva il corpo di segnali tattili

Frenata rigenerativa, spesso automatica e meno prevedibile

Nuovo ambiente sensoriale, che richiede tempo di adattamento

Uno studio del 2020 ha evidenziato una correlazione tra la silenziosità dei BEV e un aumento del malessere nei passeggeri. Una ricerca del 2024 ha invece collegato il fenomeno alle vibrazioni del sedile e alla decelerazione a bassa frequenza.

Secondo William Emond, ricercatore dell’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, il cervello fatica a stimare le forze di movimento in assenza dei consueti riferimenti sensoriali.

Malessere in auto: il cervello fatica a stimare le forze in movimento sulle BEV

Servirà tempo per adattarsi

Con la diffusione delle auto elettriche, sarà fondamentale comprendere meglio come il nostro corpo si adatta a queste nuove condizioni di viaggio. Potrebbe volerci una generazione per superare il disorientamento sensoriale causato da una mobilità sempre più silenziosa. Voi cosa ne pensate? Vi è capitato di sentirvi poco bene a bordo di un'auto elettrica? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/07/2025