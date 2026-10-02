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Land Rover emette un richiamo per una singola vettura. Non è la tua

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1 ora fa - Richiamo Range Rover Sport: riguarda una sola auto negli USA (e non è la tua)

Land Rover ha diffuso un avviso di richiamo negli USA per un difetto alla centralina di una singola Range Rover Sport
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Anche se nel tuo garage custodisci una Land Rover, puoi tirare un sospiro di sollievo: la campagna d'officina di cui si parla in queste ore non ti toccherà minimamente. La vicenda ha contorni decisamente insoliti, dato che riguarda un singolo esemplare di Range Rover Sport 2026 commercializzato negli Stati Uniti. Il fortunato (o sfortunato, a seconda dei punti di vista) proprietario sarà l'unico a dover fare una visita al concessionario per risolvere il problema.

Un difetto di allineamento nella centralina

L'esemplare oggetto della nota è stato prodotto il 16 febbraio 2026. Un'indagine interna condotta dal fornitore Bosch sui registri di montaggio ha evidenziato che la scheda del modulo di controllo del propulsore (PCM) potrebbe presentare un leggero disallineamento. A prima vista potrebbe sembrare un'inezia da pignoli, ma Jaguar Land Rover (JLR) ha segnalato alla NHTSA (l'agenzia statunitense per la sicurezza stradale) che questo difetto rischia di provocare lo spegnimento improvviso del motore durante la marcia.

Perché l'avviso riguarda una sola auto

Dopo la scoperta della partita difettosa da parte di Bosch, il costruttore britannico ha fatto scattare la quarantena per i moduli non ancora installati. Dalle verifiche è emerso che quattro veicoli equipaggiati con il componente fallato avevano già varcato i cancelli della fabbrica, ma per ragioni non specificate solo uno risulta attualmente da richiamare in maniera formale tramite la rete ufficiale. JLR ha comunque precisato che non si sono registrati danni a cose, incidenti o feriti imputabili al guasto.

L'automobilista coinvolto riceverà la comunicazione il 20 novembre 2026 e l'officina autorizzata provvederà a sostituire gratuitamente la centralina PCM.

I problemi elettrici recenti del Gruppo JLR

Se questo specifico caso fa sorridere per i suoi numeri da record negativo (in senso buono), la gestione dei componenti elettrici ed elettronici resta un tema delicato per la Casa d'Oltremanica. Soltanto poche settimane fa, JLR ha dovuto avviare un richiamo per circa 24.000 vetture negli USA dotate di propulsori mild-hybrid a 48V.

In quella circostanza, la criticità risiedeva nel convertitore DC-DC, il cui malfunzionamento impediva al sistema a 12 Volt di ricaricarsi, portando all'arresto del motore con il veicolo in movimento. Una problematica decisamente più estesa che ha interessato Land Rover Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover Velar, Evoque, la Range Rover ''classica'' e le Jaguar F-Pace ed E-Pace. Ma sempre in Nord America.

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Listino Land Rover Range Rover Sport
AllestimentoCV / KwPrezzo
Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV S 249 / 18391.200 €
Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV SE 249 / 18397.900 €
Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV Dynamic SE 249 / 183101.300 €
Range Rover Sport 3.0D I6 300 CV Dynamic SE 300 / 221105.300 €
Range Rover Sport 3.0D I6 249 CV Dynamic HSE 249 / 183110.300 €
Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV 460 CV SE 440 / 324112.500 €
Range Rover Sport 3.0D I6 300 CV Dynamic HSE 300 / 221114.200 €
Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV 460 CV Dynamic SE 440 / 324116.000 €
Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV 460 CV Dynamic HSE 440 / 324124.900 €
Range Rover Sport 3.0D I6 350 CV Autobiography 351 / 258127.900 €
Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV 550 CV Auto Autobiography 300 / 221147.300 €
Range Rover Sport 3.0 I6 PHEV 635 CV Edition One 635 / 467213.600 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Land Rover Range Rover Sport visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Land Rover Range Rover Sport
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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