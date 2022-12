Defender e Range Rover, il 100% elettrico è già in vendita. Ma...

Disapprovi la filosofia di un propulsore elettrico su un'auto storica? Non leggere quanto di seguito, perché la conversione di modelli iconici a benzina in improbabili auto elettriche dalla pelle rugosa e il cuore nuovo di zecca è proprio la specialità di Everrati Automotive. Società che ora ha nel mirino la gamma Land Rover. Sia Range Rover Classic, sia Land Rover Defender, ricevono l'elettro-trattamento. Curioso come la prima Land Rover EV in assoluto giunga non dal Costruttore, bensì da una factory indipendente.

NEXT STEP Il portafoglio attuale di Everrati include Ford GT40, ma anche Mini prima serie, inoltre quella che solitamente riceve più critiche, Porsche 911 serie 964. Il preparatore britannico ha già lanciato una gamma di modelli basati su Land Rover Serie IIA (1961-1971): elettrificare Land Rover Defender, ovvero il successore naturale, è stata conseguenza logica.

RICARICA DOMESTICA Everrati non si esprime circa le performance delle sue nuove creazioni, tuttavia comunica che entrambi i modelli, sia Range Rover prima serie (1970-1996), sia Defender serie precedente (ante 2020), sono equipaggiati del solito propulsore elettrico progettato internamente e sviluppato presso la sede centrale nell'Oxfordshire. Grazie ai precedenti lanci di prodotto, sappiamo perciò più o meno cosa aspettarci. La Ford GT40 full electric, ad esempio, è provvista di batteria agli ioni di litio da 62,5 kWh e due motori elettrici a magneti permanenti a flusso radiale, per una potenza combinata di 800 cv e una coppia massima di 590 Nm.

LA ''BOLLETTA'' Everrati, in ogni caso, non solo spolpa le vetture del loro motore originale, occupandosi in realtà anche di un vero e proprio restauro completo, dal telaio agli interni. Sia l'abitacolo di Ranger Rover Classic, sia la cabina di Defender, utilizzano ''materiali e tecnologie di lusso e improntate alla sostenibilità''. Per Range Rover, prezzo di 263.000 euro più il veicolo donatore. Land Rover Defender, dal canto suo, a 211.000 euro più ''donor car''. Fingete stupore...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/12/2022