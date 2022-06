Nuova Range Rover Sport SVR: il SUV inglese fa la voce grossa

IL SUV BRITISH VA DAL PERSONAL TRAINER La nuova Range Rover Sport è entrata di slancio nei listini della Casa inglese e noi l’abbiamo vista in anteprima a maggio. Tuttavia, oggi, abbiamo tra le mani le nuove foto della sua variante high performance, ovvero la SVR (Special Vehicle Operations) ancora ampiamente mimetizzata, ma più riconoscibile rispetto agli avvistamenti del passato. Le immagini sono state scattate durante i test del SUV fuori dal circuito tedesco del Nürburgring e a un rapido colpo d’occhio non è semplice distinguerlo dal modello standard. Tuttavia, non ci sono elementi posticci che possano nascondere i grandi freni e i quattro tubi di scarico che sbucano in coda, ovvero gli elementi hanno tradito la sua vocazione sportiva.

Nuova Range Rover Sport SVR: ampio spoiler posteriore e 4 tubi di scaricoLARGO AI MUSCOLI Una volta rimossa la “tuta mimetica”, cosa che accadrà probabilmente all'inizio del 2023, siamo sicuri che rivelerà un design generale ben più aggressivo. I paraurti dovrebbero essere belli larghi e più sportivi, con prese d'aria più grandi nella parte anteriore e un generoso diffusore nella zona posteriore. Anche lo spoiler sul tetto dovrebbe essere più ampio, le foto di profilo sottolineano le sue dimensioni. Anche all'interno ci saranno modifiche rispetto alle normali varianti Sport: sedili anteriori con fianchetti laterali più sostenuti, opzioni di rivestimento più esclusive, magari contrastate da cuciture con colori vivaci, sistema di infotainment potenziato e strumentazione full digital.

Nuova Range Rover Sport SVR: motore V8 biturbo da circa 600 CV di origine BMWUN V8 IPERVITAMINIZZATO Anche le modalità di guida saranno migliorate e, nell'impostazione più sportiva, il SUV britannico sarà davvero molto, ma molto “piccante”. Infatti, sono circa 600 i cavalli che dovrebbero essere erogati dal motore V8 biturbo di origine BMW, che gli darebbe un vantaggio di 25 CV rispetto all'attuale generazione. Il reparto trasmissione sarà completato dalla trazione integrale e dal cambio automatico a 8 rapporti. Lo 0-100 km/h sarà coperto in meno di 4,5 secondi, che è il valore ufficiale del modello odierno, mentre la velocità massima potrebbe ancora essere limitata a 280 km/h. Come la normale Range Rover Sport, la SVR è concepita sull'architettura longitudinale modulare. La piattaforma, condivisa con la più grande e lussuosa Range Rover di nuova generazione, in modo da poter ospitare motori a combustione interna, mild-hybrid, plug-in hybrid e persino propulsori elettrici. Ma da questi ultimi la SVR resterà ben lontana… Per prezzo e data precisa di lancio bisogna attendere ancora qualche mese, ma sappiate che il listino dei modelli standard attacca a 95.300 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/06/2022