DAL V8 ALLE BATTERIE Everrati, azienda inglese specializzata nella creazione di restomod classiche equipaggiate con propulsori elettrici e Superformance, produttore americano di componenti per auto sportive, hanno siglato di recente una partnership strategica. Il modello di lancio pensato per celebrare questa nuova unione è una versione elettrificata della leggendaria Ford GT40, regina di Le Mans negli anni d’oro della sfida con Ferrari. E così si rinnova un sodalizio USA-UK che proprio sessant’anni fa portò la sport prototipo dell’Ovale (progettata a Slough, vicino Londra) a dominare al Circuit de la Sarthe.

CAVALLI ELETTRICI L’accordo tra Everrati e Superformance consentirà ai tanti appassionati sparsi nel mondo di mettersi in garage una Ford GT40 full-electric (qui il prototipo della GT40 originale in vendita). Il prototipo attualmente è in una fase avanzata dello sviluppo, il nuovo telaio è stato già completato e proprio in queste settimane viene accoppiato all’unità motrice elettrica presso il centro Everrati a Upper Heyford (ex base aerea statunitense nelle Cotswolds inglesi). Secondo Everrati la Superformance GT40 svilupperà qualcosa come 810 CV e 800 Nm, numeri in grado di catapultare l’auto a 100 orari in meno di quattro secondi. Grazie ad accumulatori da 46 kWh, l’auto potrà percorrere inoltre fino 200 chilometri con una sola ricarica. Quest’ultima si potrà effettuare sia da colonnine a corrente alternata (AC), sia da stalli pubblici superfast in corrente continua (DC).

SENZA SNATURARE Everrati pone grandissima attenzione su alcuni fattori chiave come la posizione della batteria e la distribuzione dei pesi. Scelte davvero imprescindibili pensate per salvaguardare il più possibile il carattere e l'anima della GT40 originale. Justin Lunny, fondatore e CEO di Everrati ha dichiarato: ''Questa è la partnership perfetta! L'unione di telai di ultima generazione con propulsori elettrici avanzati migliorerà le prestazioni mantenendo inalterata l'essenza e l'anima del modello originale. Il nostro obiettivo è creare le migliori auto elettriche vinatge sul mercato''. Lance Stander, CEO di Superformance aggiunge invece: ''Sono entusiasta della partnership che annunciamo oggi. Justin e il team di Everrati hanno una visione avvincente per il futuro e tutta l'esperienza necessaria per reimmaginare questa icona dell'auto. Anche se amerò sempre il V8 originale, non ci sono più dubbi sulle prestazioni dei motori elettrici di Everrati. Sono impressionato dallo sforzo profuso da Everrati per mantenere inalterata la distribuzione dei pesi e il carattere dell'auto.''.