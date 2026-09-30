Nuova Range Rover Sport, adesso è anche elettrica

Dopo la presentazione della nuova Range Rover Electric, debutta adesso la nuova Range Rover Sport Electric che va così ad ampliare la gamma di elettriche della casa automobilistica. Il nuovo modello riprende gran parte della tecnologia dalla Range Rover Electric e adotta un design del tutto simile a quello del modello endotermico. Lo sappiamo, Land Rover non intende differenziare nel design i modelli elettrici da quelli endotermici. La variante elettrica si differenzia solamente per alcuni piccoli accorgimenti per migliorare l'aerodinamica e presenta una lunghezza di 4,96 metri.

Range Rover Sport Electric

La Range Rover Sport Electric non vuole tradire il DNA del marchio inglese e quindi nasce per offrire ottime prestazioni anche nella guida in off-road. Nel mentre in cui scriviamo i prezzi non sono ancora stati comunicati.

Due motori e 550 CV

Il nuovo modello poggia sulla piattaforma MLA con architettura a 800 V che permette di effettuare ricariche ad altissima potenza. Il powertrain è composto da un doppio motore elettrico in grado di consentire la trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a 550 CV, con una coppia di 850 Nm. Con il sistema Dynamic Launch Control attivo, lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 4,5 secondi. Il tutto è alimentato da una maxi batteria da 113,5 kWh in grado di consentire un'autonomia di circa 600 km.

Range Rover Sport Electric

I tecnici del marchio inglese hanno anche sviluppato un sound specifico per questo modello. Resta da vedere se riuscirà a trasmettere le stesse emozioni dei mdelli dotati del motore V8 di pari prestazioni.

La nuova Range Rover Sport Electric supporta la ricarica in corrente continua fino a 350 kW, il che significa che la batteria può essere caricata dal 10 all'80% in soli 22 minuti, garantendo un'autonomia fino a 220 km in soli 10 minuti.

Chi acquista una Range Rover Sport Electric non deve temere che perda le sue doti fuoristradistiche. Dispone infatti del sistema Intelligent Traction Management, delle sospensioni pneumatiche e del sistema Active Roll Control. Ci sono poi ammortizzatori a doppia valvola e un sistema di dinamica adattiva che monitora 100 parametri diversi 500 volte al secondo, garantendo alla Range Rover Sport Electric un controllo puntale del rollio e del beccheggio.

Range Rover Sport Electric

Per dimostrare le capacità della vettura, Range Rover ha testato la Range Rover Sport Electric nelle cave di marmo di Carrara, dove ha affrontato con facilità superfici scivolose e ripide salite e discese. C'è l'asse posteriore sterzante. È inoltre in grado di guadare corsi d'acqua fino a 900 mm di profondità e superare pendenze fino a 45 gradi.

Rispetto a un'attuale Range Rover Sport ibrida plug-in, la struttura della carrozzeria del modello elettrico è più rigida del 61% e il baricentro è più basso di 73 mm, a tutto vantaggio della dinamica di guida.

Range Rover Sport Electric, interni

Interni

Troviamo la cura tipica dei modelli Range Rover con interni caratterizzati da uno stile minimalista dove la presenza dei comandi fisici è ridotta al minimo. Non mancano il quadro strumenti digitale e un ampio display per l'infotainment al centro della plancia.

VEDI ANCHE

Tags