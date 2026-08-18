Range Rover svela una one-off da sogno, il cui ricavato serve a proteggere il mare

Delle one-off, così come delle auto di lusso in generale, si ricorda il prezzo con il quale vengono vendute o battute all’asta. Della Range Rover SV Pearl Luster, svelata durante la Monterey Car Week alla Range Rover House di Pebble Beach, si ricorderà probabilmente altro. Parte del ricavato dalla sua vendita, un esemplare unico al mondo, andrà infatti a sostenere la protezione del mare della California. Commissionato dal reparto Range Rover Bespoke, il progetto unisce materiali fuori dal comune, artigianalità estrema e una visione di design pensata per non ripetersi mai più.

La Range Rover SV Pearl Luster

Range Rover SV Pearl Luster, la scritta

Il progetto trae ispirazione dalla perla di abalone bianco, una conchiglia che si trova lungo le coste rocciose della California, di cui la vettura vuole replicare l’iridescenza naturale. Qualcosa di simile era stato già visto dalla Range Rover Pearl of Tay, presentata quest’anno in occasione della Milano Design Week. Sulla carrozzeria della Range Rover SV Pearl Luster, il team Bespoke ha sviluppato una verniciatura esclusiva chiamata Bespoke White Pearl Gloss, una finitura brillante che riflette la luce con particolare profondità ed eleganza, abbinata a cerchi Bespoke da 23” con razze lavorate a macchina e incisioni lineari.

Range Rover SV Pearl Luster, la leva del cambio

All’interno, l’obiettivo dichiarato da Range Rover è quello di creare un ambiente sereno, quasi un rifugio. La nuova pelle Orchid è abbinata a raffinati dettagli in madreperla, mentre un rivestimento in legno wenge lineare naturale, impreziosito da intarsi in madreperla bianca provenienti da fonti eticamente certificate, accompagna l’intero abitacolo insieme a ricami su misura.

Range Rover SV Pearl Luster, il dettaglio

La configurazione a passo lungo garantisce spazio e comfort extra, con i passeggeri posteriori che beneficiano della SV Signature Suite, sedili completamente reclinabili rifiniti con materiali ricamati. A completare la personalizzazione, battitacco su misura e dettagli con il nuovo Range Rover Motif, il simbolo introdotto appositamente per sottolineare lo status di esemplare unico e mostrare le possibilità pressoché illimitate del programma di commissioni Bespoke.

La missione ambientale

A rendere la Pearl Luster diversa dalle altre one-off di lusso è la sua natura benefica. Range Rover destinerà una donazione in denaro proveniente dalla vendita della vettura al Monterey Bay National Marine Sanctuary, l’area protetta che tutela uno degli ambienti marini ecologicamente più significativi degli Stati Uniti.

Essendo disponibile in un solo esemplare al mondo, gli ospiti della Range Rover House di Pebble Beach avranno la prima possibilità di registrare il proprio interesse all’acquisto. La vettura resterà in esposizione fino al 15 agosto, mentre i clienti interessati potranno rivolgersi al proprio concessionario Range Rover di fiducia per maggiori informazioni.

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