Nuova Range Rover GT: il rendering toglie i veli e ci mostra una fastback a ruote alte

La futura Range Rover prende forma tra indiscrezioni e interpretazioni digitali: ecco cosa emerge su design, piattaforma EMA e motorizzazioni

La famiglia Range Rover è quasi pronta ad abbracciare l’arrivo della nuova GT, un modello destinato a distinguersi nella gamma attuale.

Un nuovo capitolo per la famiglia Range Rover

Il costruttore britannico ci ha già mostrato le immagini di quella che viene definita una Gran Turismo, caratterizzata da un'impostazione diversa rispetto ai tradizionali SUV del marchio (guarda Range Rover GT). L'obiettivo sarà quello di entrare nel segmento dei SUV di lusso con una carrozzeria ispirata alle gran turismo fastback, affiancando i modelli già presenti in listino, ma senza sostituirli.

Progetto che guarda a un territorio inesplorato

Quello che abbiamo visto indicano un veicolo leggermente rialzato, pensato per esplorare un territorio finora sconosciuto per il costruttore britannico. L'assenza di novità immediate da parte di Jaguar nel segmento delle elettriche premium ha alimentato le indiscrezioni su questo progetto, previsto indicativamente per il 2028. Le informazioni raccolte finora descrivono un modello più compatto e sportivo rispetto alle attuali Range Rover, con un'identità stilistica dedicata.

Range Rover GT: il rendering del digital designer Avarvarii mostra lo stile del SUV/fastback

Il design prende forma grazie alla CGI

Per dare un volto più chiaro alle indiscrezioni, il mondo della CGI automobilistica ci viene in aiuto e ci propone interpretazioni molto interessanti e, per certi versi, concrete, visto che il prototipo mimetizzato lascia percepire molto bene linee e proporzioni.

Tra le proposte più interessanti spicca quella di Andrei Avarvarii (guarda la pagina Instagram di Avarvarii), autore di un design non ufficiale sviluppato partendo proprio dai prototipi già visti. L'artista digitale ha cercato di tradurre tutte le informazioni disponibili in un rendering fotorealistico, eliminando virtualmente il camuffamento e ipotizzando le linee definitive del modello. A noi sembra un progetto ben strutturato, ma non possiamo garantire che la silhouette definitiva sarà proprio questa.

Range Rover GT: gli interni dell'inedito modello della casa britannica

Piattaforma e motorizzazioni attese

Sul fronte tecnico, le indiscrezioni indicano che la futura Range Rover GT dovrebbe debuttare sulla piattafoma EMA, architettura destinata ai nuovi modelli elettrificati del gruppo. La versione di lancio dovrebbe essere completamente elettrica, mentre una variante HEV sarebbe prevista in una fase successiva del ciclo di vita. Al momento, tuttavia, il costruttore non ha diffuso specifiche ufficiali sul modello, che resta al centro di anticipazioni e ricostruzioni digitali. A voi piace questa proposta in CGI, diteci cosa ne pensate.

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