Range Rover Sport 2027: foto spia e novità del facelift

Nuove foto spia della Range Rover Sport 2027: Land Rover prepara il facelift con novità per frontale, fari e interni. Cosa cambia

Tra interruzioni della produzione e qualche grattacapo di troppo sul fronte dell'affidabilità, in casa Land Rover c'è la chiara volontà di voltare pagina. Per farlo, la strategia del costruttore inglese passa attraverso un'importante offensiva di prodotto: nuovi modelli in cantiere, ma anche diversi restyling di metà carriera pensati per mantenere freschi i punti di riferimento del listino.

Dopo aver avvistato la Range Rover ammiraglia impegnata nei collaudi invernali sotto una fitta mimetizzazione, ora le attenzioni degli ingegneri si sono spostate sulla variante più dinamica. Le ultime foto spia confermano infatti che anche la Range Rover Sport si prepara a un aggiornamento sostanzioso, destinato a debuttare tra il 2027 e il 2028.

Range Rover Sport 2027, luci e griglia sono nuovi

Cosa cambia nel design esterno

I prototipi sorpresi durante i test di sviluppo in Germania sono ancora avvolti da pellicole mimetiche su quasi tutta la carrozzeria — gli unici elementi lasciati a vista sono i montanti e il tetto —, ma la forma dei pannelli lascia già intravedere le novità principali.

Il frontale verrà ridisegnato con una griglia ritoccata, un paraurti inedito e gruppi ottici aggiornati nella grafica interna. Interventi simili si notano anche nella vista posteriore, dove le foto spia mostrano un nuovo disegno per i fari a LED, modifiche di dettaglio al paraurti e terminali di scarico doppi con una sagoma completamente rivista rispetto al modello attuale.

Range Rover Sport 2027, le camuffature coprono novità nel paraurti e nelle luci

Abitacolo e tempi di arrivo

Anche dentro la Range Rover Sport 2027 ci si aspetta uno step evolutivo importante. Sulla falsariga di quanto osservato sui prototipi della futura Velar, l'ambiente interno dovrebbe accogliere una plancia ancora più pulita, l'ultima release dell'infotainment di bordo e un'impostazione generale orientata alla semplificazione dei comandi.

Per gli appassionati del modello, la conferma è rassicurante: il piano di rinnovamento di Land Rover sta procedendo in parallelo su tutta la gamma e la variante Sport non verrà lasciata indietro.

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