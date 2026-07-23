Range Rover, debutto da collezione: la Classic restaurata incontra la SV Ultra

Land Rover presenta un'iniziativa destinata agli appassionati e ai collezionisti della Range Rover.

Progetto esclusivo firmato Land Rover Classic

Il marchio britannico ha infatti deciso di affiancare la nuova SV Ultra (guarda Range Rover SV Ultra) a un esemplare Classic del 1993 completamente restaurato, creando un lotto unico che sarà protagonista della Monterey Car Week (qui, info su MCW 2026). La particolarità del progetto è che i due SUV saranno venduti esclusivamente insieme durante un'unica asta, trasformando questa operazione in una dimostrazione delle competenze della divisione Classic della Casa britannica.

Range Rover: all'asta alla Monterey Car Week una moderna SV Ultra e una Classic 1993

Restauro fedele con richiami al modello moderno

La base del progetto è una County Edition destinata originariamente al mercato statunitense, sottoposta a un intervento che ha richiesto oltre 2.000 ore di lavoro. La carrozzeria è stata rifinita nella tinta Titan Silver, la stessa utilizzata dalla versione contemporanea, mentre i cerchi da 16 pollici con finitura diamantata e trattamento Satin Platinum contribuiscono ad aggiornare l'estetica ispirandosi alla Range moderna. Anche il frontale è stato rivisto e la rimozione delle modanature laterali dona al SUV, che oggi ha 33 anni, un aspetto più pulito pur mantenendo la sua identità storica.

Range Rover: il lussuoso abitacolo della nuova SV Ultra

Interni rinnovati nel rispetto dell'originale

Le somiglianze con la versione di punta proseguono all'interno. L'abitacolo riprende la combinazione cromatica Orchid White e Cinder Grey della SV Ultra, con nuovi rivestimenti e sedili caratterizzati da lavorazioni ispirate al modello attuale. Nonostante gli aggiornamenti, plancia e design generale sono rimasti fedeli all'impostazione di origine, preservando il carattere della Classic pur elevandone la qualità percepita.

Range Rover: l'esemplare Classic del 1993 del tutto restaurato

Meccanica restaurata e debutto all'asta

L'intervento non ha riguardato soltanto l'estetica. Land Rover ha restaurato praticamente ogni componente meccanico, compreso il V8 da 3,9 litri, il cambio automatico a quattro rapporti, l'impianto frenante e le sospensioni, mantenendo come priorità l'autenticità del modello. Dopo la presentazione alla Monterey Car Week, la coppia sarà proposta da RM Sotheby's il 14 agosto (guarda la homepage di RM Sotheby's).

Range Rover: l'abitacolo portato a nuovo della Classic 1993 che andrà all'asta

Previsti rilanci per pochi collezionisti

Sebbene non sia stata comunicata una valutazione ufficiale, il valore dell'operazione appare elevato considerando che la SV Ultra parte da 252.800 dollari prima delle personalizzazioni, a cui si aggiunge il complesso restauro della Classic. Insomma, è improbabile che questo sia il tipo di lotto in cui qualcuno avrà bisogno di un prestito dalla banca.

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