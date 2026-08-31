Range Rover: la berlina (che non esisterà mai) immagina la sfida ai big del lusso

Sapete quanti modelli sono inclusi nella gamma Range Rover? Se non ve lo ricordate lo diciamo noi: ben quattro, ovvero il SUV originale, poi Range Rover Sport, Evoque e Velar.
Range Rover, una famiglia che si allarga
La gamma, quindi, è già articolata, ma Land Rover sta sviluppando un quinto modello identificato dal nome Range Rover GT (guarda Range Rover GT). L'ipotesi di un'ulteriore vettura non è invece confermata e, soprattutto, appare improbabile se si parliamo di una berlina di grandi dimensioni. L'idea, tuttavia, è stata recentemente rilanciata attraverso un progetto digitale che immagina una possibile nuova interpretazione del marchio.
Range Rover: vista posteriore della berlina di lusso, ma che non è nei piani della casa inglese
Il rendering della berlina
Il progetto nasce come rendering pubblicato sui social e individuato sull'account Instagram @rangerover.usa. Il frontale riprende chiaramente gli elementi stilistici della famiglia, dalla calandra ai gruppi ottici, mentre la fiancata presenta un profilo molto pulito, con indicatori integrati, minigonne lineari e maniglie a filo. Anche il posteriore richiama i SUV Range Rover attraverso i fanali, il badge sul cofano del bagagliaio e il diffusore con terminali di scarico laterali.
Un'ammiraglia contro le grandi del lusso
La vettura virtuale propone una carrozzeria bicolore, con parte superiore nera e sezione inferiore argentata, completata da cerchi multirazze e vetri oscurati. L'abitacolo, ipoteticamente, potrebbe riprendere l'impostazione minimalista dei modelli esistenti.
Se mai dovesse diventare realtà, questa nuova ammiraglia dovrebbe confrontarsi con nomi di riferimento nel lusso, come Rolls-Royce, Bentley e Mercedes-Maybach. Un'operazione di questo tipo richiederebbe caratteristiche all'altezza della concorrenza e, soprattutto, un prodotto affidabile. Al momento, però, si tratta esclusivamente di un'ipotesi virtuale e non di un progetto annunciato ufficialmente. E voi cosa ne direste di una maxi berlina di lusso del costruttore britannico? Fatecelo sapere.
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Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.