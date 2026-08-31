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Range Rover: la berlina (che non esisterà mai) immagina la sfida ai big del lusso

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1 ora fa - Sui social appare un modello quattro porte del costruttore britannico

La famiglia Range Rover crescerà con l'arrivo della nuova GT, mentre sul web compaiono le immagini di un'ipotetica ammiraglia, che non è nei piani della casa inglese. Ma se lo fosse?
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Sapete quanti modelli sono inclusi nella gamma Range Rover? Se non ve lo ricordate lo diciamo noi: ben quattro, ovvero il SUV originale, poi Range Rover Sport, Evoque e Velar.

Range Rover, una famiglia che si allarga

La gamma, quindi, è già articolata, ma Land Rover sta sviluppando un quinto modello identificato dal nome Range Rover GT (guarda Range Rover GT). L'ipotesi di un'ulteriore vettura non è invece confermata e, soprattutto, appare improbabile se si parliamo di una berlina di grandi dimensioni. L'idea, tuttavia, è stata recentemente rilanciata attraverso un progetto digitale che immagina una possibile nuova interpretazione del marchio.

Range Rover: vista posteriore della berlina di lusso, ma che non è nei piani della casa inglese

Il rendering della berlina

Il progetto nasce come rendering pubblicato sui social e individuato sull'account Instagram @rangerover.usa. Il frontale riprende chiaramente gli elementi stilistici della famiglia, dalla calandra ai gruppi ottici, mentre la fiancata presenta un profilo molto pulito, con indicatori integrati, minigonne lineari e maniglie a filo. Anche il posteriore richiama i SUV Range Rover attraverso i fanali, il badge sul cofano del bagagliaio e il diffusore con terminali di scarico laterali.

 
 
 
 
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Un'ammiraglia contro le grandi del lusso

La vettura virtuale propone una carrozzeria bicolore, con parte superiore nera e sezione inferiore argentata, completata da cerchi multirazze e vetri oscurati. L'abitacolo, ipoteticamente, potrebbe riprendere l'impostazione minimalista dei modelli esistenti.

Se mai dovesse diventare realtà, questa nuova ammiraglia dovrebbe confrontarsi con nomi di riferimento nel lusso, come Rolls-Royce, Bentley e Mercedes-Maybach. Un'operazione di questo tipo richiederebbe caratteristiche all'altezza della concorrenza e, soprattutto, un prodotto affidabile. Al momento, però, si tratta esclusivamente di un'ipotesi virtuale e non di un progetto annunciato ufficialmente. E voi cosa ne direste di una maxi berlina di lusso del costruttore britannico? Fatecelo sapere.

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Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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