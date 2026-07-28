LG, un nuovo head-up display sul parabrezza per combattere la distrazione del touchscreen

Le auto moderne sono caratterizzate display sempre più grandi. Un’evoluzione che si accompagna, come evidenziato da diversi studi, da un aumento delle distrazioni per chi guida. Da qui la proposta di LG Electronics che ha presentato l’UltraView Windshield Display, un sistema che unisce head-up display e schermo virtuale in un solo modulo ottico.

Come funziona

La tecnologia, candidata come finalista al PACE Pilot Award 2026 di Automotive News, abbina un head-up display a realtà aumentata, compatto e a fuoco fisso, con lo schermo virtuale Hover Screen di LG. Le informazioni di guida essenziali (velocità, avvisi di assistenza, eccetera) restano proiettate a una distanza virtuale coerente con la strada, mentre navigazione, climatizzatore e contenuti multimediali vengono relegati su uno schermo virtuale posizionato a 1,2 metri di distanza. Il sistema offre un ampio campo visivo virtuale, pari a 25 gradi in larghezza e 7 in altezza, mantenendo un ingombro compatto di circa 15 litri. Quando è spento, inoltre, non lascia elementi oscuranti visibili sul parabrezza. Un dettaglio non secondario, dato che il volume di ingombro è da sempre il fattore che decide le sorti di un progetto di head-up display, in un abitacolo dove lo spazio resta sempre conteso tra le diverse tecnologie di bordo.

Il progetto di LG nasce anche dalla consapevolezza che i protocolli di sicurezza Euro NCAP 2026 riconoscono sempre più importanza all'interazione “occhi sulla strada”, penalizzando le plance che disperdono informazioni su più schermi separati. LG sostiene che mostrare i contenuti a distanze virtuali distinte riduca i movimenti oculari superflui, esattamente il tipo di comportamento che è peggiorato negli ultimi anni con l’aumento delle dimensioni degli schermi delle auto.

Eun Seok-hyun, presidente di LG Vehicle Solution Company, ha definito la candidatura al premio «un riconoscimento significativo degli sforzi di LG per innovare l'abitacolo». Al momento si tratta di un progetto pilota, non di un annuncio di una produzione di serie o dell’integrazione su un prossimo modello di auto, ma è comunque un segnale indicativo degli sforzi per provare a rendere la guida sempre più sicura.

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