Nuova Range Rover elettrica: sembra uguale, ma cambia tutto sotto la carrozzeria

Sembra una ''normale'' Range Rover ma invece è un modello completamente nuovo. Stiamo parlando della nuova Range Rover elettrica che fa finalmente il suo debutto ufficiale dopo una lunga fase di sviluppo durante la quale abbiamo visto alcune prime immagini e scoperto alcune delle sue principali caratteristiche tecniche. Adesso, la prima Range Rover elettrica si svela ufficialmente.

Range Rover Electric è il risultato di un decennio di attenta progettazione e sviluppo tecnologico, che ha definito un nuovo punto di riferimento per il SUV di lusso per eccellenza. La propulsione elettrica si sposa perfettamente con la raffinata eleganza di Range Rover, esaltando la sensazione di tranquillità e di rifugio privato per gli occupanti.

Così vene descritta dalla casa automobilistica.

Range Rover elettrica

Scopri le differenze

Esteticamente si fa davvero fatica a trovare le differenze rispetto alla Rage Rover endotermica che ben conosciamo. Non si è infatti voluto differenziare il modello elettrico da quello endotermico per mantenere quel family look che piace ai clienti che potranno così scegliere la motorizzazione preferita. Guardando bene si notano solo alcune piccole differenze sopratutto a livello della mascherina ma è davvero poca cosa.

Range Rover elettrica

Se l'aspetto è stato volutamente lasciato identico, il lavoro a livello meccanico è stato davvero molto. Come sappiamo, la Range Rover elettrica poggia sulla piattaforma MLA (Modular Longitudinal Architecture) che ha permesso di integrare un doppio motore elettrico che consente di arrivare a disporre della trazione integrale e una maxi batteria da ben 118,5 kWh (composta da 344 celle prismatiche). La piattaforma supporta inoltre l'architettura a 800 V che consente ricariche ad altissima potenza.

Motore, prestazioni e autonomia

Doppio motore come dicevamo, che permette di arrivare a disporre di una potenza di sistema pari a 550 CV con 850 Nm di coppia. In termini di prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h servono appena 4,5 secondi. Grazie alla batteria di grande capacità, il marchio dichiara 600 km di autonomia WLTP. Parlando invece della ricarica, da una colonnina HPC da 350 kW è possibile passare dal 10 all'80% in circa 22 minuti o aggiungere 220 km di autonomia in 10 minuti (WLTP).

Range Rover elettrica

Presenti tecnologie come l'Intelligent Driveline Dynamics (IDD) che distribuisce la coppia posteriore dal 100% allo 0% per prevenire la perdita di trazione, e l'Integrated Traction Management (ITM) che controlla la velocità del motore entro 50 millisecondi e gestisce lo slittamento fino a 100 volte più velocemente rispetto a un veicolo equivalente con motore a combustione interna. Presente pure la guida one pedal. La Range Rover elettrica è in grado di superare senza problemi pendenze di 45 gradi.

Interni

L'abitacolo rispecchia quello del modello endotermico ma qui la casa automobilistica ha lavorato molto per migliorare l'aspetto del comfort garantendo una riduzione ulteriore del rumore percepito dagli occupanti. Non mancano poi il quadro strumenti digitale e un ampio display per l'infotainment al centro della plancia.

Range Rover elettrica, interni

Prezzi

La nuova Range Rover elettrica in Italia si potrà acquistare a partire da 165.400 euro. Gli ordini sono ora aperti per Range Rover Electric con carrozzeria a passo corto o lungo, nelle specifiche SE, HSE e Autobiography, oltre a SV, SV Ultra e SV Black. È disponibile una First Edition curata nei minimi dettagli, con una specifica di lusso in Belgravia Green, Black o Varesine Blue e il nuovo abitacolo in Light Cloud Ultrafabrics PU e Kvadrat.

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