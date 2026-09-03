Range Rover GT elettrica, un nuovo video spia mostra il SUV coupé in azione

La prima Range Rover elettrica ha fatto il suo debutto ufficiale ma già sappiamo che sono arrivano altri modelli a batteria del marchio inglese. Tra questi c'è la nuova Range Rover GT che la casa automobilistica ha già fatto vedere sebbene ancora camuffata. Si tratta di un modello che rompe con gli schemi classici di casa Range Rover dato che punta a offrire qualcosa di più vicino a una GT, sebbene con assetto rialzato. Questo modello è stato adesso intercettato su strada durante una nuova sessione di test.

Wilcoblok attraverso la sua pagina Instagram ha condiviso un filmato in cui vendiamo la nuova elettrica in azione seguita da un altro modello molto atteso e cioè la Baby Defender.

Look più sportivo, lusso e tecnologia

Modello che poggerà sulla piattaforma EMA (Electric Modular Architecture). Le forme da SUV Coupé rendono il suo look più sportiveggiante. Secondo Martin Limpert, CEO di Range Rover, la Range Rover GT ''ridefinirà il segmento delle gran turismo, offrendo un'eleganza, proporzioni e raffinatezza da GT, perfette per i lunghi viaggi, unita a capacità ineguagliabili per qualsiasi GT convenzionale''. Di certo c'è che l'aspetto del nuovo modello sta già facendo discutere.

Il video spia non permette di dare una sbirciatina all'abitacolo. Tuttavia, passate immagini condivise dalla casa automobilistica hanno permesso di apprezzare il grande lavoro svolto per offrire interni di nuova concezione. Lo stile è minimalista con i comandi fisici ridotti al minimo. Tutto o quasi si gestirà attraverso l'ampio display centrale del sistema infotainment. Dietro al volante è invece collocato il quadro strumenti digitale dalle forme sottili e in posizione rialzata.

Le specifiche tecniche non sono ancora state comunicate ma visto che sarà sempre una vera Range Rover possiamo immaginarci la presenza di due motori elettrici per poter disporre della trazione integrale. La nuova Range Rover elettrica offre 550 CV e una batteria da 118,5 kWh. Possiamo attenderci numeri simili anche per la Range Rover GT.

Range Rover GT, interni

Non riamane quindi che attendere novità sullo sviluppo e sull'arrivo di questo nuovo modello elettrico della casa automobilistica inglese.

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