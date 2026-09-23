Hai un Defender Classic? Ora Land Rover te lo trasforma in una versione con V8 da 405 CV

Land Rover Defender Classic apre a tutti i proprietari quello che finora era un privilegio riservato a pochi esemplari a tiratura limitata. La divisione specializzata di JLR ha infatti annunciato l’apertura di un nuovo programma di aggiornamento per i Defender 90 e 110prodotti tra il 2007 e il 2016, con al vertice della gamma la conversione Works V8, disponibile per la prima volta come opzione presente a listino e non più come serie speciale a numero chiuso.

Un programma modulare

Land Rover Defender Classic Works V8

Il programma si articola su più livelli. Alla base ci sono gli aggiornamenti estetici, con cerchi in acciaio da 16” o in lega da 18”, disponibili in finitura diamantata o verniciata. Salendo di gamma arrivano gli interventi dinamici con le pinze Alcon a quattro pistoncini abbinate a dischi maggiorati da 335 millimetri all’anteriore e 300 al posteriore, mentre l’assetto viene rivisto con ammortizzatori Bilstein, molle Eibach, barre antirollio, bracci e boccole dedicate. Questi pacchetti sono pensati per i Defender equipaggiati con il motore diesel Puma e possono essere acquistati direttamente sul sito Land Rover Classic Parts per il montaggio fai-da-te, oppure ordinati tramite un concessionario autorizzato. In alternativa, l’installazione può essere affidata ai tecnici degli stabilimenti Classic Works (presenti però solamente nel Regno Unito e in Germania).

La conversione Works V8

Al centro dell’operazione resta però la conversione Works V8, riservata ai Defender 90 e 110 prodotti tra il 2012 e il 2016. Il pacchetto sostituisce integralmente il gruppo propulsore diesel con il V8 aspirato da 5,0 litri da 405 CV (298 kW) e 515 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico ZF a otto rapporti. La trasformazione comprende anche un nuovo telaio, lo stesso pacchetto di sospensioni Bilstein ed Eibach previsto per gli altri livelli e l’impianto frenante Alcon maggiorato. All’interno, la conversione porta una plancia centrale ridisegnata e un nuovo selettore del cambio, mentre all’esterno la vettura si distingue per la targhetta Works V8, oltre agli stessi cerchi disponibili nel programma base.

Cambia soprattutto la logica commerciale rispetto al passato. Le precedenti proposte V8 di Land Rover Classic, dalla Trophy II del 2022 alla Islay Edition, fino al restomod Works Bespoke da oltre 190.000 sterline, erano sempre state edizioni a tiratura limitata o realizzazioni su richiesta di un singolo cliente. Il nuovo programma trasforma invece la conversione in un’opzione ordinabile da chiunque possieda un Defender idoneo, pur senza modificarne le specifiche tecniche rispetto alle versioni precedenti.

JLR non ha comunicato né i prezzi né l’elenco dei mercati in cui il programma sarà disponibile, specificando che l’idoneità del veicolo, le specifiche finali, i costi e i tempi verranno confermati solo dopo una valutazione da parte degli specialisti Classic o del concessionario di riferimento.

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