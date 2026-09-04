Anticipazioni

La Baby Defender torna alle origini con la ruota di scorta. E potrebbe non essere solo elettrica

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4 ore fa - Nuove foto spia rivelano un dettaglio chiave e una svolta ibrida.

La piccola Defender Sport avvistata con ruota di scorta esterna sul portellone. Arriverà anche ibrida, non solo elettrica.
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A distanza di diversi mesi, arrivano nuove foto spia della cosiddetta Baby Defender, la versione che ha come obiettivo quello di creare un equivalente elettrico dell’attuale Defender 90. Le nuove immagini mostrano due elementi particolarmente rilevanti. La più evidente è l’iconica ruota di scorta montata sul portellone posteriore. È il primo avvistamento su un prototipo della Baby Defender ed è un elemento che, più di ogni altro, segna il legame del piccolo SUV alla famiglia Defender. Ma non è l’unica novità.

Non sarà solo elettrica

Land Rover Baby Defender, foto spia ruota di scorta

Fino a poco tempo fa si dava quasi per scontato che la Baby Defender sarebbe arrivata solo in versione 100% elettrica. Le informazioni più recenti raccontano invece una storia diversa. Secondo un report britannico la piattaforma EMA (Electric Modular Architecture) di JLR supporterà fin da subito anche una motorizzazione ibrida. Tra l’altro la variante 100% elettrica arriverebbe solo in un secondo momento.

Non è un dettaglio da poco. La stessa dinamica si starebbe verificando in casa Mercedes con la sua “baby” Classe G, altro modello pensato per lo stesso tipo di clientela. Secondo le fonti di Autoblog, anche Mercedes avrebbe deciso di aggiungere un’alternativa a benzina proprio per rispondere alla domanda del mercato statunitense, meno pronto di quello europeo ad abbracciare l’elettrico puro in questo segmento.

Cosa resta ancora da scoprire

Land Rover Baby Defender, foto spia

Dal punto di vista tecnico al momento ci sono poche informazioni. Nessuna cifra di potenza è trapelata finora, anche se è ragionevole aspettarsi una configurazione a doppio motore per garantire la trazione integrale (un elemento considerato imprescindibile per un prodotto che porta il nome Defender). Le proporzioni del prototipo, secondo chi lo ha fotografato, richiamano da vicino quelle dell’attuale Defender 90, segno che il linguaggio stilistico della gamma dovrebbe restare coerente anche nella versione più compatta.

Resta da sciogliere anche il nodo del nome definitivo. Tra le ipotesi in campo, Defender Sport richiamerebbe la stessa logica già usata per Range Rover Sport e Discovery Sport, mentre Defender 80 sottolineerebbe le dimensioni ridotte rispetto alla Defender 90 attuale. Il debutto resta fissato per il 2027. Ma non è da escludere qualche slittamento.

FONTE: Autoblog

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    Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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