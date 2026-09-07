Land Rover vuole la maxi commessa militare: arriva la Defender Wolf Series II

Land Rover è in competizione con altre case automobilistiche per un contratto con il Ministero della Difesa del Regno Unito. Tra le rivali, ricordiamo, c'è pure Ineos che di recente ha mostrato una sua proposta di veicolo militare. Come intende vincere l'appalto Land Rover? Ma con la nuova Defender Wolf Series II, un fuoristrada destinato ad applicazioni militari, erede della nuova Defender Wolf originale, che ha prestato servizio nelle Forze Armate britanniche per oltre 70 anni.
Il Governo potrebbe arrivare a ordinare più di 9.500 veicoli e quindi si tratta di una commessa importante per chi si aggiudicherà il contratto. Inutile dirlo, ci sono in ballo un sacco di soldi e Land Rover vuole vincere. Per tale motivo, ha sviluppato la Wolf Series II, che è già stata sottoposta a 62.000 test. Land Rover ha poi affermato che il telaio e la carrozzeria sono stati progettati per resistere a eventi estremi.
Pronta davvero a tutto
Inoltre, il marchio inglese ha affermato che la Defender ha dato prova delle sue capacità alla Dakar e soprattutto durante una dimostrazione presso il poligono di prova indipendente del Ministero della Difesa. In questa sede, la Wolf Series II sarebbe stato l'unico veicolo in grado di superare con successo tutti gli ostacoli, a dimostrazione delle sue ''eccezionali capacità fuoristrada''.
Land Rover non ha rivelato molti dettagli sulla Wolf Series II, ma le immagini mostrano una Defender con un paraurti anteriore in acciaio rinforzato, protezioni per i fari e una presa d'aria rialzata. A questi elementi si aggiungono cerchi con pneumatici di grandi dimensioni. Il veicolo è inoltre dotato di portapacchi sul tetto e di quello che sembra essere un sistema di sollevamento.
Sebbene l'azienda mantenga ovviamente il massimo riserbo, quattro varianti della Defender Wolf Series II saranno presentate all'evento British Army DVD che si terrà nel corso di questo mese. Tra i modelli in mostra ci saranno un'ambulanza, un veicolo multiuso, un veicolo per la mobilità generale e un veicolo tattico per la mobilità. Ce la farà Land Rover ad aggiudicarsi la commessa del Governo? Lo scopriremo.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto Hard Top Standard
|200 / 147
|59.200 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard
|249 / 183
|63.500 €
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto S
|200 / 147
|65.300 €
|Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto S
|200 / 147
|68.700 €
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE
|200 / 147
|70.000 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto S
|249 / 183
|70.600 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE
|249 / 183
|70.900 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard
|249 / 183
|71.200 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto S
|249 / 183
|74.100 €
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|200 / 147
|74.200 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE
|249 / 183
|74.700 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto S
|300 / 221
|75.200 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
|249 / 183
|75.300 €
|Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE
|200 / 147
|75.900 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top S
|249 / 183
|76.900 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto S
|300 / 221
|78.800 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|249 / 183
|79.500 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|79.900 €
|Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|200 / 147
|80.000 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
|249 / 183
|81.200 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top S
|300 / 221
|81.600 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto S
|400 / 294
|82.000 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition
|249 / 183
|82.600 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE
|249 / 183
|83.800 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|84.200 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|249 / 183
|85.300 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto S
|300 / 221
|85.700 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|85.800 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition
|249 / 183
|86.400 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|249 / 183
|86.500 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE
|249 / 183
|87.600 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top SE
|300 / 221
|88.400 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE
|400 / 294
|89.100 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|90.000 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|90.800 €
|Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
|249 / 183
|91.000 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|91.000 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE
|300 / 221
|92.200 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|249 / 183
|92.300 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|400 / 294
|93.300 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto XS Edition
|400 / 294
|94.300 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|95.100 €
|Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|249 / 183
|95.300 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|95.700 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto XS Edition
|300 / 221
|96.100 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|97.000 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE
|400 / 294
|98.900 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|100.000 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|400 / 294
|100.100 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto Outbound
|300 / 221
|101.800 €
|Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|249 / 183
|102.100 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|102.200 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|400 / 294
|103.100 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|106.800 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|400 / 294
|110.300 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
|300 / 221
|112.000 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
|300 / 221
|115.000 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X
|400 / 294
|117.100 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X
|300 / 221
|119.400 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
|300 / 221
|124.400 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X
|400 / 294
|127.900 €
|Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto
|525 / 386
|139.800 €
|Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto
|525 / 386
|143.600 €
|Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition
|525 / 386
|147.500 €
|Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition
|525 / 386
|151.200 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Land Rover Defender visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Land Rover Defender
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).