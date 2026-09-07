Novità auto

Land Rover vuole la maxi commessa militare: arriva la Defender Wolf Series II

Avatar di Filippo Vendrame,

2 ore fa - Land Rover prepara l’assalto alla maxi commessa

La Defender Wolf Series II vuole conquistare una maxi commessa militare nel Regno Unito
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Land Rover è in competizione con altre case automobilistiche per un contratto con il Ministero della Difesa del Regno Unito. Tra le rivali, ricordiamo, c'è pure Ineos che di recente ha mostrato una sua proposta di veicolo militare. Come intende vincere l'appalto Land Rover? Ma con la nuova Defender Wolf Series II, un fuoristrada destinato ad applicazioni militari, erede della nuova Defender Wolf originale, che ha prestato servizio nelle Forze Armate britanniche per oltre 70 anni.

Defender Wolf Series II

Il Governo potrebbe arrivare a ordinare più di 9.500 veicoli e quindi si tratta di una commessa importante per chi si aggiudicherà il contratto. Inutile dirlo, ci sono in ballo un sacco di soldi e Land Rover vuole vincere. Per tale motivo, ha sviluppato la Wolf Series II, che è già stata sottoposta a 62.000 test. Land Rover ha poi affermato che il telaio e la carrozzeria sono stati progettati per resistere a eventi estremi.

Pronta davvero a tutto

Inoltre, il marchio inglese ha affermato che la Defender ha dato prova delle sue capacità alla Dakar e soprattutto durante una dimostrazione presso il poligono di prova indipendente del Ministero della Difesa. In questa sede, la Wolf Series II sarebbe stato l'unico veicolo in grado di superare con successo tutti gli ostacoli, a dimostrazione delle sue ''eccezionali capacità fuoristrada''.

Defender Wolf Series II

Land Rover non ha rivelato molti dettagli sulla Wolf Series II, ma le immagini mostrano una Defender con un paraurti anteriore in acciaio rinforzato, protezioni per i fari e una presa d'aria rialzata. A questi elementi si aggiungono cerchi con pneumatici di grandi dimensioni. Il veicolo è inoltre dotato di portapacchi sul tetto e di quello che sembra essere un sistema di sollevamento.

Defender Wolf Series II

Sebbene l'azienda mantenga ovviamente il massimo riserbo, quattro varianti della Defender Wolf Series II saranno presentate all'evento British Army DVD che si terrà nel corso di questo mese. Tra i modelli in mostra ci saranno un'ambulanza, un veicolo multiuso, un veicolo per la mobilità generale e un veicolo tattico per la mobilità. Ce la farà Land Rover ad aggiudicarsi la commessa del Governo? Lo scopriremo.

VEDI ANCHE
La Baby Defender torna alle origini con la ruota di scorta. E potrebbe non essere solo elettrica
Land Rover Defender, tutto rinviato. La nuova generazione e la versione elettrica slittano al prossimo decennio
Land Rover Defender Dakar: la nuova versione stradale straccia quella da gara
Land Rover Defender Dakar: la nuova versione stradale straccia quella da gara
Tags
defenderland rovernovità auto

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
Listino Land Rover Defender
AllestimentoCV / KwPrezzo
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto Hard Top Standard 200 / 14759.200 €
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard 249 / 18363.500 €
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto S 200 / 14765.300 €
Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto S 200 / 14768.700 €
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE 200 / 14770.000 €
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto S 249 / 18370.600 €
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE 249 / 18370.900 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard 249 / 18371.200 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto S 249 / 18374.100 €
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE 200 / 14774.200 €
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE 249 / 18374.700 €
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto S 300 / 22175.200 €
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE 249 / 18375.300 €
Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE 200 / 14775.900 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top S 249 / 18376.900 €
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto S 300 / 22178.800 €
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE 249 / 18379.500 €
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE 300 / 22179.900 €
Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE 200 / 14780.000 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE 249 / 18381.200 €
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top S 300 / 22181.600 €
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto S 400 / 29482.000 €
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition 249 / 18382.600 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE 249 / 18383.800 €
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE 300 / 22184.200 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE 249 / 18385.300 €
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto S 300 / 22185.700 €
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE 300 / 22185.800 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition 249 / 18386.400 €
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 249 / 18386.500 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE 249 / 18387.600 €
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top SE 300 / 22188.400 €
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE 400 / 29489.100 €
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE 300 / 22190.000 €
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto SE 300 / 22190.800 €
Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE 249 / 18391.000 €
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 300 / 22191.000 €
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE 300 / 22192.200 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 249 / 18392.300 €
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE 400 / 29493.300 €
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto XS Edition 400 / 29494.300 €
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic SE 300 / 22195.100 €
Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE 249 / 18395.300 €
Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE 300 / 22195.700 €
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto XS Edition 300 / 22196.100 €
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 300 / 22197.000 €
Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE 400 / 29498.900 €
Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE 300 / 221100.000 €
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 400 / 294100.100 €
Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto Outbound 300 / 221101.800 €
Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 249 / 183102.100 €
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 300 / 221102.200 €
Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE 400 / 294103.100 €
Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 300 / 221106.800 €
Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 400 / 294110.300 €
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X 300 / 221112.000 €
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X 300 / 221115.000 €
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X 400 / 294117.100 €
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X 300 / 221119.400 €
Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X 300 / 221124.400 €
Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X 400 / 294127.900 €
Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto 525 / 386139.800 €
Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto 525 / 386143.600 €
Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition 525 / 386147.500 €
Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition 525 / 386151.200 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Land Rover Defender visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Land Rover Defender
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Land Rover
Land Rover
Vedi anche