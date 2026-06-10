La postazione da 70.000 euro ispirata alla Aston Martin Valkyrie

Aston Martin e Curv Racing Simulators hanno presentato la nuova Hypercar Edition della postazione AMR-C01-R. Il lancio coincide con il ritorno in pista della casa britannica alla 24 Ore di Le Mans con la Valkyrie.

Se hai a disposizione un budget decisamente importante e una passione viscerale per il sim racing, questo oggetto punta a farti sentire esattamente come un pilota ufficiale, riproducendo la stessa impostazione di guida dell'hypercar reale.

Non si tratta di un progetto completamente inedito, dato che i due brand collaborano dal 2020 su hardware di fascia altissima, ma questa versione porta il legame con il motorsport a un livello superiore.

La produzione è limitata a soli 24 esemplari in tutto il mondo, caratterizzati dalle livree in variante Podium Green delle Valkyrie numero 007 e 009 impegnate sul circuito francese. Nota bene, però: la struttura è completamente statica, priva di motori o sistemi idraulici per il movimento del sedile.

Aston Martin Curv Racing Simulators AMR-C01-R Hypercar Edition, il volante

Il volante derivato dalla pista

La novità più rilevante è senza dubbio il volante. Derivato direttamente da quello della Valkyrie da corsa, è costruito in fibra di carbonio e alluminio. Integra un display centrale per la telemetria, paddle magnetici per il cambio, doppia frizione e comandi retroilluminati configurabili.

Darren Turner, collaudatore ufficiale Aston Martin e fondatore di Curv, ha spiegato che l'obiettivo principale del progetto era l'autenticità: il feeling dello sterzo e la posizione di guida sono stati tarati per essere il più fedeli possibile alla vettura da competizione.

Aston Martin Curv Racing Simulators AMR-C01-R Hypercar Edition3/4 posteriore

Hardware da primato e prezzi

La scheda tecnica della postazione è altrettanto estrema. Davanti al sedile trovi un monitor curvo Samsung Odyssey da 49 pollici con refresh rate a 240Hz e tempo di risposta di 1ms.

A muovere il comparto simulativo ci pensa un PC equipaggiato con una scheda video NVIDIA RTX Serie 50, assistita da un processore Intel, 32 GB di memoria RAM DDR5 e un SSD da 2 TB per l'archiviazione.

La struttura esterna è sviluppata attorno a una monoscocca in fibra di carbonio e riprende la forma della classica calandra Aston Martin nella parte frontale.

Il prezzo è fissato a 58.750 sterline tasse escluse, che al cambio attuale corrispondono a circa 70.000 euro (IVA esclusa). Una cifra con cui potresti metterti in garage un'auto sportiva vera, ma che in questo caso ti permette di cercare il limite in pista e andare a sbattere ripetutamente senza dover ripensare al premio dell'assicurazione.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/06/2026