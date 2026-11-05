Kia Carnival, la prossima generazione avrà anche una versione a idrogeno. Arriverà nel 2029

L’accordo tra Kia e lavoratori fissa la produzione in Corea fino al 2029. Arrivano nuove Sorento e Sportage e un SUV elettrico.

Kia si prepara a costruire la sua prima auto a idrogeno. Sarà una versione a celle a combustibile della prossima generazione della Carnival, il grande monovolume del marchio coreano, e uscirà dalle linee dello stabilimento Gwangmyeong 1, in Corea del Sud, a partire dal 2029. A renderlo noto è stata la sezione Kia del sindacato coreano dei metalmeccanici, dopo l’accordo raggiunto con l’azienda all’interno del comitato congiunto per la stabilità occupazionale. Per il gruppo Hyundai non si tratta di una prima volta. Hyundai costruisce da anni il SUV a idrogeno Nexo. Kia invece non ha mai prodotto in serie un veicolo fuel cell, e diventerà così il secondo marchio del gruppo a farlo. Di dati tecnici, per ora, non ce ne sono. Non si conoscono autonomia, prestazioni, prezzi o mercati di destinazione. Secondo il sito specializzato KoreanCarBlog, la soluzione più probabile è il ricorso alla tecnologia a celle a combustibile della nuova Nexo.

Prima arriva la Carnival ibrida

Kia Carnival Hybrid, la prossima generazione

La Carnival a idrogeno non sarà la prima versione della nuova generazione. Sempre a Gwangmyeong, nel 2028, è prevista la produzione della nuova Carnival Hybrid. KoreanCarBlog ha già fotografato in Corea il primo prototipo della prossima monovolume (con nome in codice KA5) ancora nascosto sotto la carrozzeria del modello attuale.

Kia Carnival Hybrid, le foto spia

La scelta dell’idrogeno arriva mentre in Corea questo tipo di auto continua a crescere. A fine settembre Hyundai ha superato le 50.000 auto a idrogeno vendute sul mercato interno, per l’esattezza 50.262, otto anni dopo il lancio della Nexo nel 2018.

Sorento, Sportage ed EV7

L’accordo riguarda anche gli altri stabilimenti coreani di Kia. A Gwangju 3 arriverà dal 2029 un nuovo SUV elettrico con nome in codice NV, che secondo Korea Herald dovrebbe essere la EV7. Sarebbe un SUV elettrico di taglia media e il primo modello di sempre a portare questo nome. Nello stesso polo produttivo, a Gwangju 2, nascerà dal 2027 l’erede della Sportage, mentre nel 2028 Gwangju costruirà anche una versione aggiornata del camion Bongo. A Hwaseong 1 toccherà invece alla nuova generazione della Sorento, attesa nel 2028 anche in versione ibrida. La notizia sorprende un po’. All’inizio dell’anno i primi prototipi facevano pensare a un secondo restyling del modello attuale, come accaduto per la berlina K5. La Sorento è l’auto più importante per Kia in Corea, dove nel 2025 è stata la più venduta in assoluto.

Hwaseong costruisce anche il pick-up Tasman. Per questo modello Kia sta valutando miglioramenti e nuove versioni derivate. Il marchio aveva già confermato di studiare un SUV con telaio a longheroni basato sul Tasman, oltre a varianti ibride ed elettriche. Azienda e sindacato hanno concordato investimenti complessivi per 1.000 miliardi di won, circa 600 milioni di euro e l’assunzione di 915 nuovi lavoratori. Non tutti i problemi però sono risolti. Secondo un rappresentante sindacale, alcune linee degli stabilimenti Hwaseong 1 e 3 girano a vuoto da anni, senza vetture da costruire. Mancano tra le 100 e le 300 unità al giorno. A Gwangmyeong 2 ne mancano circa 200. Per riempire quegli impianti il sindacato aveva chiesto nuovi modelli, compresa la produzione in Corea della Telluride, il grande SUV oggi costruito negli Stati Uniti. Kia ha detto no.

FONTI: Korea Herald – KoreanCarBlog

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