Novità auto

Toyota C-HR, con il Model Year 2027 novità per la GR Sport

Avatar di Filippo Vendrame,

4 ore fa - Toyota aggiorna la C-HR GR Sport: novità per look, cerchi e dotazione

Nuovo Model Year per Toyota C-HR: tutte le novità del crossover giapponese
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Dal suo debutto ufficiale, la Toyota C-HR ha riscosso immediatamente un grande successo grazie alla sua forte personalità. Adesso, a 10 anni dal lancio della prima generazione, con il lancio del nuovo Model Year, la casa giapponese aggiorna la versione GR Sport che introduce un nuovo colore esterno e un nuovo design esclusivo dei cerchi. 

GR Sport, look più grintoso e non solo

Le versioni GR Sport che Toyota offre su alcune delle sue vetture si riconoscono per una serie di dettagli estetici che rendono il look più grintoso. Adesso, arriva un piccolo aggiornamento per la versione più sportiveggiante del crossover giapponese che si arricchisce con l’inserimento in gamma del nuovo colore Onyx Grey matte (opaco) e nuovi cerchi da 19 pollici e altri piccoli miglioramenti. Per esempio, adesso l’ head-up display è di serie, mentre la colorazione bitone+ e un impianto audio JBL premium sono disponibili come opzioni.

Toyota C-HR

In Italia, è stato definito un pacchetto di optional, denominato BITONE+ che mette insieme: il nuovo colore Onyx Grey matte in tinta bicolore e impianto audio JBL. L'aggiornamento è completato da nuovi cerchi da 19 pollici con finitura grigio opaco, sviluppati appositamente. I clienti interessati alla C-HR GR Sport possono scegliere tra diverse motorizzazioni: un sistema Full Hybrid 1.8 litri da 140 CV e la variante Plug-in Hybrid 2.0 litri che eroga 223 CV.

I modelli GR Sport non si differenziano solo per un'estetica più sportiveggiante. Infatti, Toyota ha lavorato anche sul setup di telaio e assetto per migliorare la loro dinamica di guida. Infatti, la Toyota C-HR GR Sport è equipaggiata con ammortizzatori dotati di tecnologia Frequency Selective Control (FSC), in grado di modulare automaticamente le caratteristiche di smorzamento in funzione della frequenza delle sollecitazioni provenienti dal manto stradale.

Toyota C-HR, interni

Altre novità per il Model Year 2027

Con il nuovo Model Year, la gamma Toyota C-HR è stata semplificata e adesso include gli allestimenti C-HR, ICON, PREMIUM e GR SPORT.

VEDI ANCHE
Toyota sviluppa la guida autonoma di Livello 4, ma sulle auto sarà Level 2++
La Toyota Celica è pronta a rinascere in versione ibrida a trazione integrale
Tags
toyotatoyota c-hrnovità auto

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
    Listino Toyota C-HR
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    C-HR 1.8 HEV 140CV Active 98 / 7235.700 €
    C-HR 1.8 HEV 140CV Trend 98 / 7239.200 €
    C-HR 2.0 HEV 197CV Trend 152 / 11241.200 €
    C-HR 1.8 HEV 140CV Lounge 98 / 7242.200 €
    C-HR 2.0 HEV 197CV AWD Trend 152 / 11243.700 €
    C-HR 2.0 PHEV 223CV Trend Eco 152 / 11243.700 €
    C-HR 2.0 HEV 197CV Lounge 152 / 11244.200 €
    C-HR 2.0 HEV 197CV Lounge Premiere 152 / 11245.700 €
    C-HR 2.0 PHEV 223CV Trend 152 / 11246.900 €
    C-HR 2.0 HEV 197CV AWD GR Sport 152 / 11247.200 €
    C-HR 2.0 HEV 197CV AWD GR Sport Premiere 152 / 11248.700 €
    C-HR 2.0 PHEV 223CV Lounge 152 / 11249.900 €
    C-HR 2.0 PHEV 223CV GR Sport 152 / 11250.400 €
    C-HR 2.0 PHEV 223CV Lounge Premiere 152 / 11251.400 €
    C-HR 2.0 PHEV 223CV GR Sport Premiere 152 / 11251.900 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Toyota C-HR visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Toyota C-HR
    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

    Gli articoli di Filippo

    Logo Toyota
    Toyota
    Vedi anche