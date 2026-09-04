Toyota C-HR, con il Model Year 2027 novità per la GR Sport

Dal suo debutto ufficiale, la Toyota C-HR ha riscosso immediatamente un grande successo grazie alla sua forte personalità. Adesso, a 10 anni dal lancio della prima generazione, con il lancio del nuovo Model Year, la casa giapponese aggiorna la versione GR Sport che introduce un nuovo colore esterno e un nuovo design esclusivo dei cerchi.

GR Sport, look più grintoso e non solo

Le versioni GR Sport che Toyota offre su alcune delle sue vetture si riconoscono per una serie di dettagli estetici che rendono il look più grintoso. Adesso, arriva un piccolo aggiornamento per la versione più sportiveggiante del crossover giapponese che si arricchisce con l’inserimento in gamma del nuovo colore Onyx Grey matte (opaco) e nuovi cerchi da 19 pollici e altri piccoli miglioramenti. Per esempio, adesso l’ head-up display è di serie, mentre la colorazione bitone+ e un impianto audio JBL premium sono disponibili come opzioni.

Toyota C-HR

In Italia, è stato definito un pacchetto di optional, denominato BITONE+ che mette insieme: il nuovo colore Onyx Grey matte in tinta bicolore e impianto audio JBL. L'aggiornamento è completato da nuovi cerchi da 19 pollici con finitura grigio opaco, sviluppati appositamente. I clienti interessati alla C-HR GR Sport possono scegliere tra diverse motorizzazioni: un sistema Full Hybrid 1.8 litri da 140 CV e la variante Plug-in Hybrid 2.0 litri che eroga 223 CV.

I modelli GR Sport non si differenziano solo per un'estetica più sportiveggiante. Infatti, Toyota ha lavorato anche sul setup di telaio e assetto per migliorare la loro dinamica di guida. Infatti, la Toyota C-HR GR Sport è equipaggiata con ammortizzatori dotati di tecnologia Frequency Selective Control (FSC), in grado di modulare automaticamente le caratteristiche di smorzamento in funzione della frequenza delle sollecitazioni provenienti dal manto stradale.

Toyota C-HR, interni

Altre novità per il Model Year 2027

Con il nuovo Model Year, la gamma Toyota C-HR è stata semplificata e adesso include gli allestimenti C-HR, ICON, PREMIUM e GR SPORT.

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