La Toyota Celica è pronta a rinascere in versione ibrida a trazione integrale

Toyota vuole realizzare auto divertenti da guidare e non si dimentica quindi delle sportive, quelle vere. Da tempo è assente sul mercato la Toyota Celica ma una nuova generazione sarebbe in sviluppo e potrebbe disporre di un powertrain ibrido basato su nuovo motore 4 cilindri 2 litri.

La coupé sportiva è destinata a tornare nell'ambito dell'ambizioso progetto del presidente Akio Toyoda di far rivivere i ''three brothers'' (3 fratelli), il suo affettuoso soprannome per Supra, MR2 e Celica.

La casa automobilistica non ha ancora fornito tempistiche precise, ma un prototipo della Toyota che parteciperà al Campionato del Mondo Rally 2027 è stato recentemente avvistato con una carrozzeria radicalmente nuova a due porte. Il regolamento WRC del prossimo anno non vincola più la carrozzeria a un'auto stradale già in produzione, ma avrebbe senso per Toyota utilizzarla per promuovere una nuova Celica .

Il passaggio dalla GR Yaris, attualmente schierata nel WRC, alla Celica rappresenterebbe un ritorno alle origini per Toyota che nel corso degli anni ha utilizzato diverse versioni della sua coupé come base per le vetture da rally ufficiali.

Cosa sappiamo della nuova Celica?

Come per le generazioni precedenti, si prevede che la nuova Celica si baserà in gran parte su piattaforme più tradizionali, che potrebbero essere le medesime della nuova Corolla, anticipata da un concept futuristico e innovativo presentato al Salone dell'Auto di Tokyo dello scorso anno. Toyota con la Celica potrebbe arrivare a offrire una diretta concorrente della Honda Prelude, una sportiva che rappresenterebbe un punto di ingresso meno estremo nella gamma GR.

Il motore? Il nuovo modello, che internamente viene chiamato ''Celica Sport'', dovrebbe utilizzare la stessa nuova unità 2.0 litri della concept car GR Yaris M, ma qui montata anteriormente e integrata con un sistema ibrido. Indipendentemente dalle specifiche del motore, la nuova Celica dovrebbe essere a trazione integrale, sia nella versione da rally che in quella stradale. Insomma, sta arrivando qualcosa di molto speciale. Non possiamo fare altro a questo punto che attendere novità sullo sviluppo di tale progetto.

Fonte: Autocar

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