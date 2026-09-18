Toyota DKR GR FC Hilux: il pick-up Dakar a idrogeno laboratorio per i futuri modelli di serie

Il nuovo prototipo sarà un laboratorio tecnologico per gli ingegneri della casa asiatica: debutto fra le dune nel 2027 e sviluppo del futuro FCEV per i veicoli di produzione

Toyota Gazoo Racing ha mostrato le prime immagini del prototipo DKR GR FC Hilux, sviluppato in vista del rally raid Dakar 2027, che si svolgerà in Arabia Saudita (guarda una sportiva firmata Gazoo Racing).

Laboratorio a idrogeno

Il nuovo pick-up da rally abbandona il motore a combustione interna per adottare un sistema con celle a combustibile a idrogeno, destinato anche a fornire indicazioni utili per i futuri modelli di serie. La base tecnica è quella del GR DKR Hilux EVO T1+, equipaggiato invece con un V6 biturbo.

Toyota DKR GR FC Hilux: il pick-up con motore a celle a combustibile a idrogeno per la Dakar

Design da gara e tecnologia FCEV

Il prototipo mantiene carrozzeria e telaio del modello da competizione da cui deriva, ma presenta un passo più corto rispetto all'Hilux stradale. A caratterizzarlo sono anche i parafanghi rialzati, abbinati a pneumatici maggiorati e sospensioni a lunga escursione. Toyota non ha ancora dichiarato la potenza dei motori elettrici né l'autonomia del sistema FCEV tra due rifornimenti. L'Hilux con motore termico, invece, è omologato FIA per 405 CV e 660 Nm.

Toyota DKR GR FC Hilux: un laboratorio tecnologico per i modelli di serie del futuro

Oltre 1.000 km di prova nel deserto

Il funzionamento a idrogeno presenta una caratteristica specifica: allo scarico viene prodotta acqua anziché CO2. Il DKR GR FC Hilux parteciperà alla Dakar Future Mission 1000, riservata ai veicoli sperimentali, con un programma di oltre 1.000 km articolato in 13 tappe. Toyota punta a ridurre gli ingombri delle celle, ottimizzare il raffreddamento e aumentarne la durata. La tecnologia sarà inoltre collegata all'FCEV di serie previsto per l'Hilux nel 2028, con un obiettivo dichiarato di 400 km di autonomia e 2.500 kg di capacità di traino.

Toyota DKR GR FC Hilux: il modello originale con motore 1.6 turbo vincitore per quattro volte

Il precedente dell'Hilux alla Dakar 2026

Accanto al prototipo a idrogeno correrà il GR DKR Hilux EVO T1+. Il programma Toyota ha ottenuto quattro vittorie assolute alla Dakar, nel 2019, 2022, 2023 e 2025. Nell'edizione 2026, però, il successo è andato alla Dacia Sandrider, dopo il ritiro della Toyota che guidava la gara a causa di un problema meccanico.

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