Toyota GR Supra Final Edition, l'ultimo esemplare sarà venduto all'asta

Toyota GR Supra è una sportiva vera, un'auto che offre davvero grande divertimento alla sua guida. La sportiva è da poco uscita di produzione e da tempo si parla di un possibile successore. C'è però ancora un'occasione per potersi aggiudicare un esclusivo esemplare della GR Supra. Già perché Toyota Nord America ha deciso di donare l'ultimo esemplare della GR Supra Final Edition a Reach Out WorldWide. Auto che poi a gennaio sarà messa all'asta. La casa automobilistica ha voluto sottolineare l'unicità di questo esemplare dato che si tratta dell'ultima GR Supra prodotta. Inoltre, include la firma di Akio Toyoda.

L'auto verrà battuta all'asta da Barrett-Jackson a Scottsdale e tutto il ricavato sarà devoluto all'organizzazione no-profit fondata dall'attore Paul Walker. L'organizzazione interviene in caso di calamità naturali in tutto il mondo, fornendo supporto nelle operazioni di ricerca e soccorso e distribuendo aiuti.

Un esemplare davvero speciale

La Toyota GR Supra che sarà messa all'asta presenta un'esclusiva verniciatura esterna grigio Phantom con dettagli neri e calotte degli specchietti retrovisori rossi a contrasto. Troviamo inoltre uno spoiler posteriore in fibra di carbonio e un numero di telaio che termina con ''99999''. C'è anche un pacchetto aerodinamico in stile GT4.

Ricordiamo che la GR Supra Final Edition è stata progettata da Toyota per offrire un'esperienza di guida di altissimo livello grazie a una serie di aggiornamenti che riguardavano principalmente l'assetto

All'interno dell'abitacolo spiccano rivestimenti in pelle nera e Alcantara con inserti in fibra di carbonio e cuciture a contrasto. Non mancano nemmeno poggiatesta con logo GR ricamato e cinture di sicurezza rosse. Sotto al cofano c'è un motore sei cilindri turbo da 3 litri di cilindrata in grado di erogare 387 CV. Unità abbinata a un cambio manuale a 6 rapporti.

Quanto può valere?

Non è stata fornita alcuna stima per l'asta, ma il CEO di Barrett-Jackson, Craig Jackson, ha fatto notare che la prima GR Supra del 2020 è stata venduta per 2,1 milioni di dollari.

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