Hyundai brevetta i cerchi intelligenti: le ruote cambiano forma per migliorare l'aerodinamica

Le ruote delle automobili devono conciliare due esigenze: favorire il raffreddamento dei freni e limitare l'attrito con l'aria.

Come superare il compromesso delle ruote

Le razze aperte permettono una buona ventilazione, mentre i cerchi con superfici quasi completamente chiuse offrono una migliore efficienza aerodinamica. Con un nuovo progetto, Hyundai e Kia puntano a superare questo limite attraverso una tecnologia che unisce entrambi i vantaggi (guarda un altro brevetto Hyundai). L'idea prevede alette mobili capaci di chiudere gli spazi tra i raggi quando serve privilegiare l'efficienza.

Hyundai: brevetto dei cerchi a razze mobili per migliorare efficienza e raffreddamento

Il brevetto Hyundai con alette mobili

Il 3 novembre 2026 è stato concesso alle due aziende il brevetto statunitense n. 12.779.902 B2, relativo a una ruota capace di alternare una configurazione aperta e una chiusa. Il progetto introduce un gruppo separato dietro i raggi tradizionali, composto da un anello rotante e da alcune lamelle. Quando l'anello si muove, le pale coprono le aperture tra i raggi fissi, migliorando la resistenza aerodinamica. Quando invece tornano nella posizione iniziale, l'aria può raggiungere nuovamente i freni. I raggi strutturali rimangono sempre immobili.

Come funziona il sistema di regolazione?

Per azionare il dispositivo, Hyundai contempla diverse soluzioni: motori elettrici, sistemi idraulici o attuatori pneumatici. Tra le alternative figura anche una lega a memoria di forma, capace di modificare la propria lunghezza attraverso un'attivazione elettronica. Il movimento viene gestito da una scheda di controllo integrata nella ruota. Un componente elastico, come una molla o un meccanismo elastico, permette invece di riportare le lamelle nella posizione aperta quando l'attuatore viene disattivato. Una soluzione tecnologicamente interessante, ma potenzialmente complessa e costosa da riparare.

Hyundai: un sistema meccanico per aprire o chiudere i cerchi a seconda della necessità

Meno consumi ma occhio al raffreddamento dei freni

Secondo le stime di Hyundai, alle velocità autostradali ruote e pneumatici rappresentano circa il 25% della resistenza aerodinamica di un veicolo. Ridurla potrebbe migliorare autonomia ed efficienza, soprattutto sulle auto elettriche. La chiusura delle aperture comporta però un limite: riduce la ventilazione e può favorire il surriscaldamento dei freni, soprattutto nel traffico urbano o durante le discese.

La possibilità di riaprire le lamelle diventa quindi fondamentale. Non sono ancora stati comunicati i criteri di attivazione né i benefici effettivi. Per ora si tratta soltanto di un brevetto, ma la ricerca di piccoli miglioramenti in termini di consumo e autonomia potrebbe rendere questa tecnologia interessante per il futuro. Voi cosa ne dite di questa idea? Può funzionare? Fatecelo sapere.

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