Tesla Roadster, il nuovo teaser svela un nuovo dettaglio della super elettrica

Il conto alla rovescia è già partito e tra pochi giorni potremo scoprire su cosa sta lavorando Tesla da anni. Già perché, come annunciato di recente, il primo ottobre sarà finalmente svelata la versione finale di produzione della nuova Roadster. Chi segue la storia di Tesla e di Elon Musk sa benissimo che la nuova Roadster era stata mostrata nel lontano 2017. Poi tra problemi e rinvii vari siamo arrivati al 2026. Nel tempo, c'era anche chi pensava che questo modello non sarebbe più arrivato.

See you next week pic.twitter.com/BT52bGVxFu — Tesla (@Tesla) September 25, 2026

Invece, finalmente ci siamo e per tenere alta l'attenzione, la casa automobilistica ha condiviso un nuovo teaser da cui è possibile intravedere un nuovo particolare della vettura immersa nell'ombra e cioè la firma luminosa a tutta larghezza che caratterizzerà il frontale.

Cosa possiamo aspettarci?

Insomma, la seconda generazione della Roadster che molti davano per spacciata e viva e vegeta e sta per arrivare. Addirittura, Tesla ha riaperto le prenotazioni. In Italia, bisogna dare un anticipo di ben 43.000 euro e non sappiamo ancora quanto costerà davvero. La sensazione è che il costo sarà di quelli importanti. C'è chi parla anche di 300 mila euro. Il primo ottobre è possibile che ne sapremo di più anche sui costi veri e propri.

Difficile che l'auto sia rimasta identica a quella del concept del 2017. La filosofia stilistica di Tesla si è evoluta molto da allora e le sue vettura da linee morbide hanno iniziato ad adottare linee più tese. Il teaser ci ha fatto capire che si sarà una firma luminosa a tutta larghezza, una soluzione che vediamo oggi anche sul Cybertruck e sulla Model Y.

Nulla si sa sulle specifiche tecniche ma ci sarà certamente il meglio che Tesla oggi è in grado di offrire. Il modello 2017 prometteva un'autonomia di 1.000 km, un'accelerazione da 0 60 miglia orarie (9,6 km/h) in meno di 1,9 secondi e una velocità massima di oltre 400 km/h. C'è invece grande curiosità sulla possibile presenza del pacchetto SpaceX che potrebbe davvero renderla speciale. Pacchetto che includerebbe una serie di propulsori a gas freddo che le permetteranno di alzarsi da terra. Ci sarà davvero? Vedremo una dimostrazione?

Per rispondere a queste e altre domande, l'appuntamento è al primo ottobre.

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