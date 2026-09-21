Nuova Tesla Roadster, prenotazioni riaperte: caparra da brivido

La nuova Tesla Roadster sta per essere svelata nella versione di produzione. Intanto sono state riaperte le prenotazioni

Il primo ottobre, Tesla svelerà finalmente la versione di produzione della nuova Roadster. C'è voluto davvero molto tempo ma alla fine la casa automobilistica è pronta a mostrare questo modello che dovrebbe offrire il meglio della sua tecnologia. Il conto alla rovescia è già iniziato e intanto Tesla ha riaperto le prenotazioni della nuova Roadster. Chi fosse interessato può quindi recarsi sulla pagina del sito web di Tesla dove poter preordinare il nuovo e atteso modello. Il conto da pagare è però molto elevato perché, lo ricordiamo, la nuova Roadster non sarà certamente un modello accessibile a tutti.

La nuova Tesla Roadster costa davvero cara

Sul sito italiano, si perché la vettura si può ordinare anche da noi, si legge che chi intende prenotare la vettura deve lasciare immediatamente una caparra di 4.000 euro con carta di credito. Entro i successivi 10 giorni, il cliente dovrà poi effettuare un bonifico bancario di 39.000 euro. Insomma per prenotare la Tesla Roadster in Italia ci vogliono ben 43.000 euro. Tesla ricorda che fino a che non sarà effettuato il pagamento del bonifico, la prenotazione non sarà definitiva.

Tesla Roadster, teaser debutto

In passato Tesla aveva già raccolto preordini per la sua nuova Roadster con le stesse modalità. Ricordiamo che la presentazione della vettura si era tenuta nel lontano 2017 con la promessa che sarebbe arrivata nel 2020. Da allora l'auto è stata rinviata molteplici volte. Non sappiamo ancora il prezzo definitivo. In passato Tesla reclamizzava una ''Founders Series'' al prezzo di 250.000 dollari da pagarsi in anticipo. Auto che, come sappiamo, non è mai arrivata.

L'evento del primo ottobre dovrebbe finalmente rivelare anche i prezzi del nuovo modello. Tuttavia, chi prenota oggi lo fa al buio, senza sapere davvero cosa sta arrivando. Ci sono poi tutti coloro che da circa 9 anni stanno aspettando l'arrivo della nuova Roadster.

Il modello 2017 prometteva un'autonomia di 1.000 km, un'accelerazione da 0 a 96 km/h (60 miglia orarie) in meno di 1,9 secondi e una velocità massima di oltre 400 km/h, il tutto a un prezzo base di 200.000 dollari. Elon Musk ha fatto capire che questa vettura offrirà specifiche davvero incredibili. Sarà davvero così? Lo scopriremo la prossima settimana.

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