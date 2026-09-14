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Tesla Semi, il camion elettrico sta arrivando in Europa: 550 km di autonomia

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5 minuti fa - 3 motori e ricarica fino a 800 kW

Tesla Semi si prepara al debutto europeo nel 2027
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Tela Semi si prepara ad arrivare sulle strade europee. Il camion elettrico di Tesla punta a rivoluzionare il mondo dei trasporti grazie alla sua tecnologia. Sulle strade del Vecchio Continente lo vedremo nel corso del 2027. Intanto, in occasione dell'appuntamento dell'IAA Transportation di Hannover (14-20 settembre), il camion elettrico sarà presente. Per i curiosi e gli operatori di fotte un'occasione per poterlo vedere da vicino e scoprire le sue caratteristiche.

Parlando proprio delle caratteristiche, la casa automobilistica ha svelato le specifiche tecniche del modello destinate al mercato europeo.

Tesla Semi: ecco le specifiche del modello europeo

Il camion elettrico di Tesla in Europa sarà disponibile con un powertrain composto da 3 motori elettrici per una potenza massima di sistema che arriva a ben 800 kW. Secondo quanto comunicato dalla casa automobilistica, l'autonomia stimata a pieno carico (40 tonnellate), arriva a circa 550 km. Il consumo è stimato in circa 1 kWh per km. Per quanto riguardo la ricarica, Tesla Semi può rifornire fino a una potenza di picco di ben 800 kW. In 30 minuti è possibile recuperare il 60% della carica. Per ottenere questi risultati serve però collegare il camion elettrico a un Megacharger in grado di erogare una potenza massima di 1,2 MW.

Tesla Semi

Ovviamente, Tesla dovrà lavorare sulla disponibilità di questi punti di ricarica per agevolare l'introduzione dei suoi camion elettrici sulle strade del Vecchio Continente. Il peso a vuoto del camion elettrico è di 9.100 kg. Da notare che il camion elettrico dispone anche di una presa di forza elettrica (ePTO) che permette di erogare una potenza massima di 25 kW per poter alimentare attrezzature ausiliarie esterne.

Tesla aggiunge che grazie ai 3 motori elettrici, il camion elettrico è in grado di poter affrontare con grande sicurezza anche le salite più impegnative, il tutto nel massimo comfort senza rumori e vibrazioni tipici dei camion diesel.

Tesla scommette sull'Europa

Elon Musk ha sempre definito Tesla Semi come una rivoluzione, un mezzo in grado di sostituire i camion elettrico tradizionali senza compromessi. Riuscirà questo camion a farsi strada sul mercato europeo? Lo scopriremo nel tempo ma in America ha già dimostrato tutte le sue grandi potenzialità.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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