Tesla FSD, 100 milioni di km in Europa: ora l’UE deve decidere

Oggi in Europa solo 5 Paesi hanno aperto alla Full Self Driving di Tesla. Stiamo parlando dei Paesi Bassi, Lituania, Estonia, Danimarca e Belgio. La casa automobilistica sta lavorando per portare a tutti la FSD nel Vecchio Continente ma come sappiamo è in corso un dibattito a livello di Unione Europea e ancora non è chiaro quale sarà la posizione ufficiale e se cioè ci sarà il via libera oppure si dovrà attendere ulteriormente. I Paesi membri possono agire da soli ma molti hanno già fatto capire che attenderanno la decisione di Bruxelles.

Intanto, la FSD (Supervised ovviamente) continua a macinare km in Europa e pochi giorni fa la casa automobilistica ha raggiunto un traguardo importante e cioè quello dei 100 milioni di km.

100 million kilometers driven on FSD Supervised by the Tesla fleet in Europe pic.twitter.com/fLiMNQHpNz — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) August 26, 2026

Questo traguardo arriva appena 29 giorni dopo che l'utilizzo del sistema FSD in Europa aveva superato i 65 milioni di km e circa sei settimane dopo che Tesla aveva annunciato di aver raggiunto i 50 milioni di km. Per offrire un migliore contesto, da quando il sistema FSD Supervised ha raggiunto i clienti europei, il ritmo di percorrenza è aumentato rapidamente. I conducenti hanno superato i 10 milioni di km nei Paesi Bassi entro un mese dal lancio di aprile, hanno superato i 15 milioni di km il 20 maggio nei Paesi dove era stato reso disponibile, per poi aggiungerne altri 5 milioni in meno di tre giorni, arrivando a quota 20 milioni. Al 14 luglio, il totale aveva raggiunto i 50 milioni di km.

Tesla continua a migliorare la FSD in Europa

Grazie alle prime flotte di auto dotate della Full Self Driving, Tesla può ricavare dati preziosi per migliorare la sua piattaforma, dimostrando contestualmente alle autorità europee le potenzialità della sua piattaforma di guida assistita avanzata.

Per quanto riguarda, invece, l'affidabilità della FSD, i dati condivisi da Tesla al raggiungimento dei 65 milioni di km in Europa sono incoraggianti. Il set di dati comprendeva 41,9 milioni di km di guida in autostrada senza incidenti con la modalità FSD attiva, mentre la guida su strade extraurbane ha registrato solo 6 incidenti su 23,8 milioni di km.

Precedenti dati olandesi mostravano 3 collisioni su 7 milioni di km di guida extraurbana e nessun incidente su 16,6 milioni di km percorsi in autostrada. Separatamente, l'autorità di regolamentazione olandese RDW, concedendo il via libera, aveva affermato che i propri test avevano rilevato che il sistema FSD Supervised ha contribuito positivamente alla sicurezza stradale e aveva riportato circa 24 milioni di km percorsi nei Paesi Bassi senza incidenti rilevanti.

Fonte: Evwire

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