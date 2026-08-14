Tesla FSD, solo 5 Paesi UE hanno detto sì: cosa succede ora

C'era chi sperava che dopo l'approvazione nei Paesi Bassi, la Full Self Driving di Tesla potesse diventare disponibile in tutta Europa in breve tempo. Invece non è stato così. I Paesi UE dove l'FSD è ufficialmente arrivata sono solamente 5 e cioè: Paesi Bassi, Lituania, Estonia, Danimarca e Belgio. Per diverso tempo si è discusso dell'imminente via libera in alcuni grandi Paesi UE come la Germania ma alla fine il semaforo verde non è arrivato.

Tesla è al lavoro con diversi Paesi europei per ottenere il via libera all'introduzione della Full Self Driving ma molti Stati stanno attendendo il termine della discussione in ambito europeo e la conseguente votazione. Secondo alcune indiscrezioni, i primi di ottobre si potrebbe tenere la prima votazione sulla FSD. In caso di esito positivo, l'Unione Europea potrebbe emanare un atto che darà il semaforo verde alla Full Self Driving per l'utilizzo in tutti i Paesi membri.

Per ottenere l'approvazione, non serve solo il si solo da parte della maggior parte dei Paesi membri perché centra anche la popolazione. Significa che almeno il 65% della popolazione rappresentata deve votare si. Il problema è che alcuni grandi Paesi come la Francia stanno esprimendo dubbi e potrebbero votare no. L'approvazione a livello UE, quindi, potrebbe allontanarsi, sebbene i singoli Paesi posano comunque muoversi autonomamente.

Le perplessità della Francia

Ma quali sono i dubbi espressi dalla Francia sul funzionamento della Ful Self Driving di Tesla? Il primo problema riguarda la possibilità della FSD di superare i limiti di velocità. Lo Speed Offset permette all'auto di poter mantenere una velocità superiore al limite della strada. Il tutto per mantenere un'andatura più vicina alle reali condizioni del traffico. C'è poi un'ulteriore criticità sollevata dalla Francia e cioè l'attenzione del conducente.

Tesla FSD

Quella della possibilità di superare i limiti di velocità era una criticità sollevata tempo fa anche dalla Svezia che anche lei sta aspettando la decisione dell'Unione Europea.

Insomma, se alcuni Paesi hanno agito in autonomia dando il via libera, altri aspettano una posizione comune dell'Unione Europea che, però, potrebbe arrivare forse solamente tra un po' di tempo. Vedremo cosa succederà. In autunno dovrebbe arrivare novità.

Ricordiamo che la FSD richiede oggi un pagamento di un abbonamento mensile dal costo di 99 euro.

Non è la guida autonoma

Per quanto la FSD permetta di staccare le mani dal volante, non è una vera guida autonoma ma solamente una forma avanzata dell'assistenza alla guida di Livello 2. Questo significa che il conducente dovrà essere sempre pronto a prendere il controllo della vettura in caso di necessità e che continuerà ad avere la totale responsabilità di quello che farà l'auto, anche nel caso sbagli manovra.

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