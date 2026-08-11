Auto elettriche, la classifica mondiale 2026: Tesla e Cina in testa

Nel primo semestre 2026, a livello globale i veicoli elettrici, cioè le auto elettriche più le Plug-in, possono contare su di un market share complessivo del 24% come racconta un rapporto di CleanTechnica. Più nello specifico, le auto elettriche valgono il 17%, mentre le Plug-in il 7%.

Per contestualizzare, cinque anni fa la quota di veicoli elettrici era del 6%, mentre dieci anni fa era intorno all'1%. Insomma, in pochi anni i progressi sono stati notevoli. Tornando al 2026, la crescita è stata del 4%, un dato contenuto a causa della flessione delle Plug-in (-11%). Le auto 100% elettriche hanno invece visto una crescita dell'11%. Ma quali son stati i modelli più venduti nel segmento dei veicoli elettrici (Plug-in + elettriche) nel primo semestre 2026 a livello globale.

C'è un dato che emerge in maniera importante. Tesla è l'unica casa automobilistica che regge all'avanzata dei marchi cinesi. Nella Top 20 del semestre Model Y e Model 3 sono ai primi 2 posti. Poi ci sono quasi esclusivamente modelli di costruttori cinesi.

Auto europee? Non pervenute nella Top 20 e questo la dice lunga sulla situazione delle case automobilistiche del Vecchio Continente. Togliendo le due Tesla e la Toyota BZ4X che è giapponese, la classifica vede solo auto cinesi.

Top 20 globale, veicoli elettrici, primo semestre 2026

1 Tesla Model Y 576.921 2 Tesla Model 3 233.642 3 BYD Song / Seal U 226.206

(52.096 BEV + 174.110 PHEV) 4 Geely Xinguan / EX2 / Geely E2 224.401 5 BYD Yuan Up / Atto 2 157.230

(119.041 BEV + 38.189 PHEV) 6 BYD Seagull / Dolphin Mini / Dolphin Surf 152.569 7 Li i6 120.443 8 BYD Dolphin 118.745 9 Xiaomi YU7 104.610 10 BYD Sealion 06 97.489

(47.763 BEV + 49.726 PHEV) 11 MG4 96.368 12 FCB Tai 7 94.845

(8.303 BEV + 86.542 PHEV) 13 BYD Seal 06 83.667

(31.239 BEV + 52.428 PHEV) 14 BYD Yuan Plus / Atto 3 80.958 15 Xiaomi SU7 80.503 16 Nio ES8 / EL8 78.734 17 Qiyuan / Nevo Q05 74.740 18 Toyota bZ4X 74.199 19 Deepal S05 73.629

(45.284 BEV + 28.345 PHEV) 20 Wuling Mini EV 72.945

Complessivamente, nel mondo, sono stati venduti oltre 9,4 milioni di veicoli elettrici (elettriche + Plug-in) nel primo semestre 2026.

Guardando, invece, la classifica dei dati di vendita dei veicoli elettrici (sempre elettriche + Plug-in) per costruttori, tornano a farsi vedere i marchi europei sebbene il divario con Tesla e alcune case automobilistiche cinesi come BYD sia decisamente netto.

1 BYD 1.590.268 2 Tesla 836.991 3 Geely 518.718 4 Leapmotor 356.487 5 Volkswagen 264.328 6 BMW 246.800 7 Wuling 246.053 8 Toyota 223.001 9 Kia 211.119 10 Li Auto 197.579 11 Mercedes 186.308 12 Xiaomi 185.113 13 MG 180.327 14 Zeekr 178.370 15 Audi 171.677 16 Aion 168.359 17 AITO 166.868 18 Hyundai 164.316 19 Volvo 160.242 20 Xpeng 160.054

Fonte: CleanTechnica

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