Auto elettriche, la classifica mondiale 2026: Tesla e Cina in testa

Nel primo semestre 2026, a livello globale i veicoli elettrici, cioè le auto elettriche più le Plug-in, possono contare su di un market share complessivo del 24% come racconta un rapporto di CleanTechnica. Più nello specifico, le auto elettriche valgono il 17%, mentre le Plug-in il 7%.
Per contestualizzare, cinque anni fa la quota di veicoli elettrici era del 6%, mentre dieci anni fa era intorno all'1%. Insomma, in pochi anni i progressi sono stati notevoli. Tornando al 2026, la crescita è stata del 4%, un dato contenuto a causa della flessione delle Plug-in (-11%). Le auto 100% elettriche hanno invece visto una crescita dell'11%. Ma quali son stati i modelli più venduti nel segmento dei veicoli elettrici (Plug-in + elettriche) nel primo semestre 2026 a livello globale.
C'è un dato che emerge in maniera importante. Tesla è l'unica casa automobilistica che regge all'avanzata dei marchi cinesi. Nella Top 20 del semestre Model Y e Model 3 sono ai primi 2 posti. Poi ci sono quasi esclusivamente modelli di costruttori cinesi.
Auto europee? Non pervenute nella Top 20 e questo la dice lunga sulla situazione delle case automobilistiche del Vecchio Continente. Togliendo le due Tesla e la Toyota BZ4X che è giapponese, la classifica vede solo auto cinesi.
Top 20 globale, veicoli elettrici, primo semestre 2026
|1
|Tesla Model Y
|576.921
|2
|Tesla Model 3
|233.642
|3
|BYD Song / Seal U
|
226.206
(52.096 BEV + 174.110 PHEV)
|4
|Geely Xinguan / EX2 / Geely E2
|224.401
|5
|BYD Yuan Up / Atto 2
|
157.230
(119.041 BEV + 38.189 PHEV)
|6
|BYD Seagull / Dolphin Mini / Dolphin Surf
|152.569
|7
|Li i6
|120.443
|8
|BYD Dolphin
|118.745
|9
|Xiaomi YU7
|104.610
|10
|BYD Sealion 06
|
97.489
(47.763 BEV + 49.726 PHEV)
|11
|MG4
|96.368
|12
|FCB Tai 7
|
94.845
(8.303 BEV + 86.542 PHEV)
|13
|BYD Seal 06
|
83.667
(31.239 BEV + 52.428 PHEV)
|14
|BYD Yuan Plus / Atto 3
|80.958
|15
|Xiaomi SU7
|80.503
|16
|Nio ES8 / EL8
|78.734
|17
|Qiyuan / Nevo Q05
|74.740
|18
|Toyota bZ4X
|74.199
|19
|Deepal S05
|
73.629
(45.284 BEV + 28.345 PHEV)
|20
|Wuling Mini EV
|72.945
Complessivamente, nel mondo, sono stati venduti oltre 9,4 milioni di veicoli elettrici (elettriche + Plug-in) nel primo semestre 2026.
Guardando, invece, la classifica dei dati di vendita dei veicoli elettrici (sempre elettriche + Plug-in) per costruttori, tornano a farsi vedere i marchi europei sebbene il divario con Tesla e alcune case automobilistiche cinesi come BYD sia decisamente netto.
|1
|BYD
|1.590.268
|2
|Tesla
|836.991
|3
|Geely
|518.718
|4
|Leapmotor
|356.487
|5
|Volkswagen
|264.328
|6
|BMW
|246.800
|7
|Wuling
|246.053
|8
|Toyota
|223.001
|9
|Kia
|211.119
|10
|Li Auto
|197.579
|11
|Mercedes
|186.308
|12
|Xiaomi
|185.113
|13
|MG
|180.327
|14
|Zeekr
|178.370
|15
|Audi
|171.677
|16
|Aion
|168.359
|17
|AITO
|166.868
|18
|Hyundai
|164.316
|19
|Volvo
|160.242
|20
|Xpeng
|160.054
Fonte: CleanTechnica
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).