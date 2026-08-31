Tesla aumenta l'autonomia della Model 3 base a 572 km: il segreto è nelle gomme

Tesla, lo sappiamo bene, è solita apportare continui miglioramenti alle sue vetture che vengono introdotti non appena disponibili, senza attendere Model Year o restyling. Adesso c'è un'interessante novità che riguarda la Model 3 ''base'' la cui autonomia ha fatto un importante salto avanti di quasi 40 km arrivando a quota 572 km WLTP. In precedenza il dato dichiarato era di 534 km. Insomma, un aumento sensibile ma non dipende dall'arrivo di una nuova batteria come si potrebbe pensare molto facilmente.

A spiegare come sia stato possibile aumentare l'autonomia di poco più del 7%, che è tantissimo, ci ha pensato direttamente la casa automobilistica attraverso un post su X (ex Twitter).

Tesla Model 3 configuratore

Il segreto è nelle nuove gomme

Già perché Tesla ha raccontato che per la Model 3 base ha deciso di adottare nuovi pneumatici che hanno permesso di migliorare sensibilmente l'efficienza complessiva della sua berlina elettrica. Nello specifico si tratta delle nuove gomme Control P10 di Giti, un produttore di Singapore, che nascono per ''offrire un’eccellente tenuta di strada e una bassa resistenza al rotolamento''. Su eventuali differenze nell'esperienza di guida bisognerà verificare direttamente ma sull'efficienza, i numeri di omologazione sono davvero molto chiari.

Model 3 now comes with 572km of range (up from 534km previously), thanks to new tires pic.twitter.com/n1WiqXytsM — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) August 28, 2026

Secondo l'azienda, i consumi sono pari a 12,2 kWh per 100 km. Insomma, un'efficienza davvero elevatissima per un'auto come la Model 3. Novità che la dice lunga su quanto gli pneumatici di nuova generazione possono incidere sui consumi di un'auto elettrica.

Per il resto, non si sono cambiamenti. Dunque, la Tesla Model 3 ''base'' a trazione posteriore è in grado di raggiungere i 201 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. Il prezzo? Anche quello rimane immutato a 36.990 euro.

VEDI ANCHE

Tags