Tesla Roadster, incredibile ma finalmente ci siamo: il 1° ottobre la presentazione

Incredibile ma vero, pare che questa volta ci siamo davvero. Tesla si sta infatti preparando a svelare la versione definitiva della nuova Roadster il primo ottobre. La novità è ufficiale ed è stata comunicata dalla casa automobilistica. Tesla ha pure condiviso un teaser e sul sito della nuova Roadster è partito il conto alla rovescia.

Cosa vedremo?

Si dovrebbe trattare di una demo in cui l'azienda di Elon Musk mostrerà la vettura e le sue caratteristiche più importanti. Non è charo se l'evento si svolgerà in diretta oppure se sarà registrato. Nel teaser possiamo intravedere la nuova Roadster. Il messaggio del post in cui Tesla ha condiviso il teaser su X recita ''Via libera'' e in basso compare la data ''10.01'' (il giorno della presentazione). L'auto rossa è posizionata sotto una luce verticale intensa, come se si trovasse su una rampa di lancio.

Da tempo si parla della possibilità che la vettura possa disporre di una serie di propulsori a gas freddo sviluppati da SpaceX che le consentiranno di sollevarsi da terra. Gli indizi, compresa l'immagine del teaser, farebbero pensare che effettivamente possa essere presente questa particolarissima caratteristica tecnica. Vedremo una dimostrazione? Parrebbe di si ma fortunatamente non bisognerà attendere molto per scoprirlo. Dopo circa 9 anni dalla presentazione del prototipo cosa volete che siano altre 2 settimane di attesa.

Dove si terrà la presentazione? Tesla non lo ha specificato. In ogni caso, finalmente dopo moltissimi ritardi e rinvii, tra non molto scopriremo com'è davvero fatta la nuova Tesla Roadaster e le sue caratteristiche tecniche. In ogni caso, anche se finalmente la vedremo, per la produzione bisognerà attendere ancora un po'. La produzione vera e propria sarebbe più vicina al 2027 o al 2028. Elon Musk ha sempre tessuto grandi lodi su questo modello. Se davvero sarà così spettacolare, lo scopriremo molto presto.

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