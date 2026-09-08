Tesla FSD approvata in Slovenia: ora sono 6 i Paesi europei

La Full Self Driving (Supervised) di Tesla avanza in Europa. Con un messaggio attraverso il suo account su X (ex Twitter), la casa automobilistica ha annunciato che la FSD è stata approvata anche in Slovenia dove presto sarà resa disponibile. Questo significa che tra non molto i clienti Tesla di questo Paese potranno utilizzare questo avanzato sistema di assistenza alla guida sulle loro auto. Ricordiamo che la FSD non è gratis ma bisogna pagare un abbonamento mensile di 99 euro.

La Slovenia diventa così il sesto Paese europeo ad approvare l'utilizzo della Full Self Driving. Nel corso degli ultimi mesi, il semaforo verde è stato dato da Paesi Bassi, Estonia, Lituana, Danimarca e Belgio.

La strada è ancora lunga

Sebbene 6 Paesi europei abbiano dato semaforo verde, Tesla deve superare ancora diversi ostacoli per poter offrire la Full Self Driving in tutto il Vecchio Continente. Come abbiamo scritto nel corso degli ultimi mesi, alcuni Paesi UE sono scettici sulla sicurezza della FSD. Di recente pare che la Francia abbia cambiato idea ma fino a poco tempo fa aveva sollevato diversi dubbi sulla piattaforma di assistenza alla guida di Tesla.

FSD Supervised now approved in Slovenia 🇸🇮



Rollout will begin soon pic.twitter.com/bxSCKjMCY4 — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) September 7, 2026

Di certo c'è che a livello europeo se ne sta discutendo e pare che il 6 ottobre si possa tenere una votazione. Se dovesse arrivare un esito positivo, la FSD potrebbe essere resa disponibile in tutta Europa. In caso contrario, Tesla dovrà continuare a lavorare per convincere i Paesi del Vecchio Continente della bontà della sua tecnologia.

Vedremo come andrà a finire ma è comunque positivo scoprire che si allunga la lista dei Paesi europei che hanno deciso di ''fare da soli'', dando semaforo verde all'utilizzo della FSD sulle loro strade.

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