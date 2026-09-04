Tesla Cybercab, inizia una nuova era: Austin apre la strada ai robotaxi

Inizia ufficialmente l'era del Tesla Cybercab. La casa automobilistica nel corso di un evento dedicato ha annunciato che il suo robotaxi inizierà a essere utilizzato a Austin in Texas. Il Cybercab andrà così ad affiancare le Model Y che già sono utilizzate per offrire servizi di trasporto persone a guida autonoma.

Grandi ambizioni per il Cybercab

Cybercab è il primo veicolo Tesla completamente privo di comandi manuali. Non ha volante né pedali e utilizzerà la Full Self-Driving unsupervised per funzionare. I primi viaggi sono già avvenuti: i partecipanti all'evento hanno potuto utilizzare un Cybercab per farsi portare dove volevano all'interno dell'area geografica definita dall'azienda ad Austin. L'aggiunta del Cybercab alla flotta di robotaxi rappresenta un passo importante nel percorso di Tesla verso il lancio della guida completamente autonoma.

The future of transport is safer, more enjoyable & gives you more time back



With theater, music & gaming apps on a 22'' touchscreen, Cybercab offers you a space to be productive or unwind



Soon to be equipped with V5 Starlink hardware, too, for complete connectivity pic.twitter.com/e0Xhvjky0E — Tesla (@Tesla) September 3, 2026

Come detto, nell'abitacolo non sono presenti comandi manuali e troviamo solo lo schermo centrale da 22 pollici da cui gestire tutte le funzioni dedicate all'intrattenimento, al viaggio e alla climatizzazione. Il veicolo è concepito come un vero e proprio salotto su ruote come lo ha definito Elon Musk. Ci sarà anche la connettività Starlink che secondo quanto affermato da Musk, consentirà la visione di video in diretta in 4K. Il CEO di Tesla ha sottolineato che Cybercab è ''progettato e costruito per un funzionamento autonomo estremamente efficiente''.

Attraverso il suo account su X, Elon Musk ha condiviso diversi dettagli tecnici che mostrano l'attenzione con cui è stato progettato il Cybercab. Per esempio, il motore elettrico non utilizza terre rare. Inoltre, il robotaxi adotta attuatori individuali su ogni pinza freno, questo per eliminare le tubazioni dei freni e rendere più semplice l'assemblaggio. Inoltre, il Cybercab è stato progettato per essere un'auto estremamente sicura.

Cybercab is engineered to be the safest car on the road pic.twitter.com/EQMROaMk2E — Tesla (@Tesla) September 3, 2026

Contestualmente al lancio a Austin, Tesla ha aggiornato il sito dedicato al Cybercab dove adesso troviamo una form per lasciare la propria manifestazione d'interesse per l'acquisto del robotaxi. Nei prossimi mesi, il Cybercab dovrebbe arrivare anche in altri città. Austin è solo l'inizio.

Arriverà anche in Asia

Il Cybercab di Tesla sta arrivando in Asia. L'account ufficiale di Tesla Asia ha pubblicato un post su X, invitando gli appassionati del Cybercab a ''Venire a scoprire il futuro della guida autonoma a Hong Kong, Tokyo, Pechino e Shanghai''.

Le date e le sedi esatte del tour asiatico non sono ancora state rese note, sebbene Tesla Hong Kong abbia risposto all'annuncio con ''Cybercab sarà presto in mostra a Hong Kong'', mentre la risposta di Tesla Giappone ha indirizzato i fan a una pagina di registrazione per ricevere aggiornamenti. L'obiettivo è quello di farlo conoscere anche in queste regioni come fatto in Europa. Resta da vedere se Cybercab opererà effettivamente come robotaxi in qualche parte dell'Asia. Intanto, Tesla si porta avanti per farlo conoscere alla gente.

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