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Grok diventa sempre più utile sulle Tesla: ora gestisce clima, musica e chiamate

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1 ora fa - Tesla potenzia Grok: ora puoi controllare molte funzioni dell’auto con la voce

Grok diventa un assistente vocale più completo sulle Tesla
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C'è voluto diverso tempo prima che Tesla portasse Grok all'interno delle sue vetture trasformandolo in un assistente vocale. All'inizio, però, le sue funzionalità erano molto limitate. Oltre a utilizzarlo per impostare la navigazione, si poteva sfruttare solo per trovare info sull'auto e notizie generiche sfruttando il collegamento alla rete. Adesso, invece, Grok diventa un assistente vocale molto più completo. Grazie al Summer Update, Tesla ha ampliato considerevolmente le sue funzionalità all'interno delle auto. Infatti, adesso è in grado di gestire anche le impostazioni di climatizzazione e molto altro ancora.

Cosa può fare adesso Grok

Dunque, adesso è possibile impartire a Grok numerosi comandi contemporaneamente, e ognuno verrà eseguito: dal controllo del climatizzatore, fino al ripiegamento degli specchietti retrovisori, tutto può ora essere gestito con una semplice richiesta a Grok.

Le note di rilascio ufficiali di Tesla elencano le principali funzionalità delle nuove capacità di Grok: può effettuare chiamate da un telefono associato, cercare musica su un servizio di streaming e metterla in coda, regolare il climatizzatore e cercare nel pannello di controllo. I conducenti possono anche porgli domande sul veicolo. Può inoltre gestire le impostazioni di guida e altre preferenze che riguardano il funzionamento dell'auto. Ovviamente rimane sempre la possibilità di impostare la navigazione.

Un altro miglioramento meno evidente è la rapidità con cui Grok elabora la risposta. Adesso, sembra che la reattività sia leggermente migliorata. Insomma, adesso Grok diventa davvero utile all'interno delle Tesla, consentendo di dipendere di meno dalla gestione attraverso il display centrale che porta a distrarsi.

Il lavoro di sviluppo va comunque avanti e nel tempo Tesla migliorerà ulteriormente l'assistente vocale. Ricordiamo che il Summer Update è già arrivato anche in Italia. Tuttavia, potrebbe non essere ancora disponibile per tutte le auto della casa automobilistica. Nel caso, basterà pazientare ancora un po'.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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