Tesla Cybercab ad Austin: come funziona il robotaxi e come prenotarlo

Tesla ha appena lanciato ufficialmente il suo Cybercab ad Austin in Taxas. Si tratta di un importante passo avanti della strategia dell'azienda di Eon Musk nello sviluppo della guida autonoma. Il nuovo robotaxi entra quindi in servizio e affiancherà le Model Y che già offrivano servizi di trasporto a guida autonoma. Il Cybercab è il primo modello della casa automobilistica a essere espressamente progettato per i servizi di robotaxi. Solo due posti, all'interno troviamo solamente un ampio display da 22 pollici attraverso cui i passeggeri potranno accedere ai servizi legati all'intrattenimento e alla climatizzazione. Niente volante o pedali. A gestire il tutto ci pensa la Full Self Driving Unsupervised sviluppata dall'azienda di Elon Musk.

Ammettendo di essere ad Austin, come possiamo prenotare una corsa con il Tesla Cybercab?

Ecco come funziona il servizio robotaxi di Tesla

Il baricentro del servizio è l'app Tesla Robotaxi disponibile per dispositivi iOS e Android. Ovviamente al momento non si può scaricare in Europa.

Una volta avviata l'app bisognerà selezionare la destinazione all'interno dell'area di funzionamento del servizio offerto da Tesla. Verrà poi fornita la stima del costo e il tempo di attesa. A quel punto si potrà confermare la prenotazione. Importante, tramite l'app si può scegliere se si vuole viaggiare con la Model Y o con il Cybercab.

Il viaggio con il Cybercab

Come si riconosce il Cybercab prenotato? Nel nostro robotaxi, prima di salire a bordo, la barra luminosa posteriore si illumina di rosso e quella anteriore cambia colore. Quale ce lo dirà l'app. In questo modo sarà semplice riconoscere la nostra vettura. Quando il Cybercab parcheggia, le 4 frecce iniziano a lampeggiare. Tesla consiglia di verificare sempre che la targa della vettura corrisponda con quella segnalata nell'app.

Tesla Cybercab

La portiera si apre automaticamente quando il Cybercab rileva il telefono di chi ha richiesto la corsa. Se necessario, è anche possibile aprire la portiera manualmente premendo un pulsante. Prima di salire si possono riporre i bagagli nel bagagliaio posteriore premendo un apposito tasto nell'app o sullo schermo interno del Cybercab.

La porta si chiude automaticamente dopo aver allacciato la cintura di sicurezza. A quel punto si è pronti per partire. Basterà premere ''Avvia viaggio'' (Start Ride) sullo schermo dell'infotainment e il Cybercab partirà. Sempre attraverso lo schermo è possibile visualizzare l'andamento del viaggio e l'orario di arrivo previsto. Volendo è anche possibile modificare la destinazione. Inoltre è possibile, come accennato all'inizio, accedere alle funzioni d'intrattenimento.

Tesla Cybercab

Una vota arrivati a destinazione, il Cybercab parcheggia e attiva le 4 frecce.

Quando si è pronti per uscire, basterà toccare l'icona Apri (Open) corrispondente dall'infotainment oppure tirare leggermente la maniglia della porta.

Importante, i minori dei 13 anni non possono viaggiare sul Cybercab e dai 13 ai 17 anni i ragazzi devono essere accompagnati dai genitori.

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